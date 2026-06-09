Berlin'de Ebola bulaşan Amerikalı doktor tedavi edildi

Berlin'deki "Charité" kliniğinin doktorları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü bulaşan Amerikalı bir cerrahı tedavi etti. Deutsche Welle bu konuda haber verdi.

Bildirildiğine göre, 39 yaşındaki Peter Stafford, Kongo'da bir Hristiyan misyonerlik örgütü bünyesinde çalışıyordu. Ameliyat sırasında Ebola virüsü bulaştı.

Hasta Berlin'de 17 gün tedavi gördü ve tamamen iyileşti. Doktorlar ona antiviral ve destekleyici tedavi yöntemleri uyguladı.

Klinik verilerine göre, 30 Mayıs'tan itibaren hastanın vücudunda virüs tespit edilmedi. Karantinada onunla birlikte kalan aile üyelerinde de enfeksiyon bulunmadığı için taburcu edildiler.