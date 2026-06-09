Robot 6200 metrelik Chimborazo yanardağının zirvesine tırmandı, sıra Everest'te

Teknoloji dünyasında başka bir önemli olay yaşandı. Pemba adlı insansı robot, Ekvador'da bulunan Chimborazo yanardağının zirvesine başarıyla tırmanarak 6200 metre yüksekliğindeki dağı fethetti. Bu konuda “Mir24.tv” bilgi verdi.

Belirtildiği üzere, söz konusu robot yüksek dağ koşullarında başarılı bir şekilde hareket ederek ekstrem ortamlarda faaliyet gösterebilen robotik yeteneklerini pratikte test etti. Keşif, gelecekte dünyanın en yüksek noktası olan Everest'e tırmanma planının önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Projede kullanılan Pemba robotu, geliştirilmiş Unitree G1 modeli temelinde oluşturulmuş olup karmaşık arazi ve soğuk iklim koşullarına adapte edilmiştir. Testler sırasında robot hafif eğimlerde bağımsız hareket etmiş, dik ve teknik açıdan zor bölgelerde ise keşif ekibi tarafından yardım almıştır.

Uzmanlara göre, bu testler robotun yeteneklerini kademeli olarak genişletme yolundaki önemli bir pratik deneyim olarak kabul ediliyor.

Projenin girişimcisi Pablo Berlanga Boyemare, bu keşfin sadece teknolojik bir gösteri olmadığını vurguladı. Ona göre, gelecekte bu tür robotlar çevresel izleme, yaban hayatını gözlemleme ve tehlikeli bölgelerde veri toplama çalışmalarında önemli bir rol oynayabilir.

Bu amaçla robot, modern kameralar, çeşitli sensörler ve yapay zeka sistemleri ile donatılmıştır.

Bilindiği üzere, yüksek dağ koşulları robotlar için ciddi teknik zorluklar yaratır. Düşük sıcaklıklar, oksijen azlığı ve hava durumundaki ani değişiklikler pillerin ve elektronik sistemlerin çalışmasını etkiler. Bu nedenle Pemba için özel ısı yönetim sistemleri ve koruma mekanizmaları geliştirilmiştir. Bunlar daha önce Çin'in soğuk bölgelerinde başarıyla test edilmiştir.

Chimborazo'daki başarı, insansı robotların sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda Dünya'nın en karmaşık doğal koşullarında da etkili bir şekilde çalışabileceğini bir kez daha gösterdi.

Şimdi proje ekibi, robotu Himalayalar'a, özellikle de Everest bölgesine göndermeyi planlıyor. Ancak bu girişim henüz tam olarak gerçekleştirilmedi. Bunun nedeni, Nepal'de robotların katıldığı keşifleri düzenleyen net yasal kuralların henüz oluşturulmamış olmasıdır. Bu nedenle proje geçici olarak durdurulmuş olup, ilgili standartların kabul edilmesi beklenmektedir.