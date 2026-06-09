ABD'ye daha hızlı gitmek isteyenler için yeni premium hizmet başlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmeyi veya iş amaçlı gitmeyi planlayan hemşehrilerimiz ve uluslararası turistler için önemli ve ilginç bir haber duyuruldu. Okyanus ötesinde Donald Trump yönetimi, ABD vizesi resmileştirme ve büyükelçilikteki sorumluluk gerektiren mülakat sürecinden geçmek için tamamen yeni bir ücretli sistem uyguluyor. Yeni düzene göre, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren turistik ve iş vizeleri (B1/B2) için başvuru yapanlar, büyükelçilik mülakatına sadece 10 iş günü içinde randevu alma imkanına sahip olacaklar. Elbette, böyle hızlı ve ayrıcalıklı bir kolaylıktan yararlanmak için program kapsamında ek olarak 750 ABD Doları ödeme yapılması gerekmektedir.

Peki, Beyaz Saray tarafından vize arayanlara bu yeni program neler sunuyor ve temel şartları nelerden oluşuyor? Aşağıdaki özel planda tüm detaylar açıkça belirtilmiştir:

Hizmetin finansal maliyeti: Bugün yürürlükte olan standart vize harcının (185 dolar) yanı sıra, hızlandırma için ayrıca 750 dolar tahsil edilecektir;

Garantili kısa süre: Belirtilen ek tutarın başarıyla ödenmesinin ardından, tam olarak 10 iş günü içinde sizin için konsolosluk mülakatı düzenlenecektir;

Deneme süresi: Bu program şimdilik geçici bir pilot (deneme) projesi olarak hayata geçiriliyor ve 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacaktır;

Coğrafi kapsam alanları: Bu premium hizmet türü dünyadaki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda değil, yalnızca belirli seçilmiş olanlarda geçerlidir (tam ve detaylı listelerinin yakında Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanması beklenmektedir).

En önemli not: Şunu özellikle akılda tutmak gerekir ki, bu 750 dolarlık ödeme, başvuru sahibine ABD vizesi verilmesini hiçbir şekilde garanti etmez veya konsolosun kararını etkilemez. Bu tutar, yalnızca aylarca süren uzun kuyrukları atlayarak mülakat tarihini mümkün olduğunca hızlandırmak için hizmet eder.

Analizcilere göre, son zamanlarda ABD'de göç politikasının tutarlı bir şekilde sıkılaştırılması nedeniyle, dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de bölgemizde B1/B2 kategorisindeki vizeleri almak için canlı ve elektronik kuyruk bekleme süreleri olağanüstü uzamıştı. Bazı durumlarda vatandaşlar kuyruklarını aylarca, hatta yarım yıl boyunca beklemek zorunda kalıyordu. Yeni oluşturulan bu premium hizmet, zamanı paradan daha değerli gören ve hız için ödeme yapmaya hazır insanlar için tam zamanında bir çözüm olup, sistemdeki aşırı yükü kısmen hafifletmeye hizmet edecektir.

Bu proje şimdilik geçici bir hukuki kural formatında uygulanıyor ve yıl sonundaki deneme sonuçlarına göre kalıcı hale getirilmesi konusu değerlendirilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bilgisinde belirtildiği üzere, hizmet için belirlenen 750 dolarlık fiyat havadan alınmamış, devletin bu hızlandırılmış süreci organize etmek için harcadığı gerçek idari giderler temelinde titizlikle hesaplanmıştır.

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