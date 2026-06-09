Japonya'da tek bir ayı nedeniyle 94 okul kapatıldı

·6·Dünya
Japonya'da tek bir ayı nedeniyle 94 okul kapatıldı

Yerel yönetimler, daha önce şehir sınırları içinde görülmemiş olan Asya kara ayısının ortaya çıkması nedeniyle bu kararı aldı.

Utsunomiya, Tokyo'nun 100 kilometre kuzeyinde yer almakta olup, yaklaşık 500 bin nüfusa sahiptir. Hayvan ilk olarak 6 Haziran'da şehir parkının yakınında görüldü, ertesi gün ise güvenlik kameraları ayıyı ana caddelerde kaydetti. Daha sonra yerleşim bölgelerinde de ortaya çıktı. 8 Haziran'da ayı, şehir merkezinden iki kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesinde görüldü.

Polis ve avcılar ayıyı aramaya devam ediyor. Şehir hizmetleri, hoparlörlerle donatılmış araçlarla sokakları dolaşarak halkı tehlike konusunda uyarıyor. Yetkililer, vatandaşlardan kapı ve pencereleri kilitlemelerini, yırtıcıya yaklaşmamalarını ve onunla karşılaştıklarında binalara sığınmalarını istiyor.

Bu yıl Japonya'da ayıların ortaya çıkmasıyla ilgili yaklaşık 50 bin vaka kaydedildi. Bu, ülke için rekor bir rakam. Ayrıca, hayvanların insanlara saldırı sayısı da artıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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