17 yıl uçan pilotun lisansının sahte olduğu ortaya çıktı

·1·Dünya
17 yıl uçan pilotun lisansının sahte olduğu ortaya çıktı

Kanada'da havacılık sektöründe büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Air Canada'nın eski kaptan pilotu Jeffrey Wall, 17 yıl boyunca gerekli pilot lisansı olmadan yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği şüphesiyle tutuklandı. Haberi Al Jazeera duyurdu.

Ontario eyaleti Peel bölgesi polisi, dört ay süren soruşturmanın ardından 59 yaşındaki Wall'a dolandırıcılık ve çeşitli suçlamalar yöneltildiğini açıkladı.

Soruşturma dosyasına göre, 2009-2025 yılları arasında sahte pilot belgeleri kullanarak 900'den fazla iç ve dış hat uçuşuna katıldı. Polis, Wall'un Air Canada'yı ve havacılık denetim kurumlarını nitelikleri konusunda yanılttığına dair kanıtlar buldu.

Wall'un ticari pilot lisansına sahip olduğu ancak büyük yolcu uçaklarını kaptan olarak uçurmak için gereken en üst seviye lisansa sahip olmadığı anlaşıldı.

Eski kaptana dolandırıcılık, sahte belge kullanımı ve yanlış beyanda bulunma suçlarından birçok dava açıldı.

Peel Polis Şefi Nishan Duraiappah, bu durumun havacılık güvenliği ve kamuoyu güveni konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti.

Öte yandan Air Canada, yolcu güvenliğinin tehlikeye girmediğini açıkladı. Şirkete göre tüm pilotlar düzenli olarak yeterlilik testlerinden geçiyor ve Wall da tüm pratik kontrolleri başarıyla geçmişti.

Havayolu şirketi, durumun öğrenilmesiyle birlikte pilotun uçuşlardan derhal men edildiğini ve konunun Kanada ulaşım yetkililerine bildirildiğini açıkladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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