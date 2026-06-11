Kolombiya Devlet Başkanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'a kadar devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili haberi El Tiempo gazetesi duyurdu.

Karar, Temsilciler Meclisi Suçlamalar Komisyonu Başkanı Gloria Arizabaleta tarafından alındı. Bu tedbir, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlanana kadar geçerli olacak.

Petro'nun seçim kampanyası sırasında siyasi süreçlere yasa dışı müdahalede bulunduğu iddia ediliyor. Komisyon, 9 Haziran'da bu durumla ilgili iki disiplin soruşturması başlattı.

Suçlamalar, devlet başkanının muhalefet temsilcileri hakkındaki kamuya açık beyanları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili. Özellikle muhafazakar aday Abelardo de la Espriella hakkındaki paylaşımı kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 21 Haziran'da yapılacak. Seçimlerde sol kanat adayı Ivan Cepeda ve sağ kanat temsilcisi Abelardo de la Espriella yarışacak.