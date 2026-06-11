Brezilya Milli Takımı ABD havaalanında sıkı kontrolden geçti

2026 Dünya Kupası'nın heyecan dolu günleri resmen başladı! Tüm dünyanın gözü Kuzey Amerika kıtasına çevrilmişken, turnuvanın favorilerinden Brezilya Milli Takımı hakkındaki haberler büyük ilgi uyandırıyor. Beş kez dünya şampiyonu olan ekip, turnuvaya katılmak için okyanus ötesine vardığında yerel güvenlik birimleri tarafından uygulanan son derece sıkı ve titiz kontrollerden geçti.

Brezilya'nın saygın ve popüler «Globo» gazetesinin aktardığı son bilgilere göre, «pentacampeonlar» kadrosundaki yıldız oyuncular, teknik heyet ve federasyon yetkilileri, ABD'nin New Jersey eyaletindeki havaalanına iniş yapar yapmaz özel bir denetim sürecine tabi tutuldu.

Güvenlik önlemleri çok üst düzeyde tutulurken, kontrol sırasında beklenmedik durumlar yaşandı. Yerel görevliler, tüm delegasyon üyelerinin kişisel eşyalarını, bagajlarını ve hatta ayakkabılarını bile büyük bir titizlikle inceledi. Ayrıca her bir temsilci, modern metal dedektörlerinden geçirilerek sıkı bir kontrolden geçirildi.

Sürecin normal yolcuların kullandığı terminalde değil, uçakların park ettiği özel kapalı alanda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu uygulama, Dünya Kupası katılımcılarının değerli vaktini korumak ve onları gereksiz kuyruklardan kurtarmak amacıyla hızla hayata geçirildi.

Taraftarlarımızın bildiği üzere, birkaç gün önce Özbekistan Milli Takımı delegasyonu da ABD topraklarına ayak bastığı ilk anlarda benzer sıkı güvenlik kontrollerinden geçmişti. Bu durum, ev sahibi ülkenin turnuva güvenliğini sağlamak adına hiçbir takıma ayrıcalık tanımadığını ve Brezilya gibi dünya devlerini bile sıkı denetimden geçirdiğini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, milyonların beklediği 2026 Dünya Kupası maçları 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da futbol şöleni yaşatacak. Vinicius Junior liderliğindeki Brezilya, grup aşamasında Fas, Haiti ve İskoçya'ya karşı bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

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