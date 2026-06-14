Donald Trump, İran ile anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını duyurdu

Dünya siyaset sahnesinde, uluslararası güvenlik ve Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması konusunda 'yüzyılın anlaşması' olması beklenen tarihi olayların gelişimi devam ediyor. Beyaz Saray lideri Donald Trump, İran ile uzun süredir beklenen barış anlaşmasının önümüzdeki 'iki-üç saat içinde' resmileştirilebileceğini açıkladı. Amerikan lideriyle doğrudan iletişim halinde olan 'Fox News' kanalının ünlü yorumcusu Trey Yingst, bu sansasyonel açıklamayı kamuoyuna duyurdu.

Trump'a göre, bu büyük belge ilk etapta modern bir dijital sistem aracılığıyla elektronik ortamda imzalanacak. Ardından, sadece bir hafta içinde iki ülkenin resmi temsilcileri 'Avrupa'nın huzurlu ve güvenli köşelerinden birinde' yüz yüze görüşerek anlaşmayı bizzat imzalayacaklar.

«Bibi bunu neden yaptı?»: Netanyahu'nun saldırısı Trump'ı öfkelendirdi

Ancak bu tarihi süreç kolay ilerlemiyor. Beyaz Saray lideri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok ciddi ve gergin bir telefon görüşmesi yaptığını itiraf etti. Görüşme sırasında ABD Başkanı, İsrail ordusunun Beyrut çevresine düzenlediği beklenmedik hava saldırıları nedeniyle Başbakan'ı sert bir şekilde sorguladı.

İsrail'in ünlü 'N12' kanalına verdiği özel röportajda Donald Trump, Netanyahu'nun eylemlerini sert bir şekilde eleştirerek onu 'hiçbir şekilde tedbirli davranmamakla' suçladı. Başkana göre, tam da bu askeri saldırı, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecini geciktiren ana faktör oldu.

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla ABD, İran ve İsrail arasında ortaya çıkan siyasi durum ve tarafların bugünkü pozisyonları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Siyasi süreç katılımcısı / Kaynak Belirlenen resmi süre ve plan Ortaya çıkan beklenmedik engel Trump'ın kişisel tepkisi Anlaşmanın ilk formatı İran tarafının resmi pozisyonu ABD (Donald Trump) 14 Haziran (Pazar) imzalanması gerekiyordu İsrail'in Beyrut yakınına düzenlediği füze saldırısı Çok sert öfkelendi, sağduyunun kalmadığını söyledi Önce elektronik formatta, sonra Avrupa'da şahsen Belirlenen sürede belgeyi imzalamaya hazır değil İsrail (B. Netanyahu) Barış görüşmeleri sırasında harekete geçti Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığı iddiası «Asla tedbirli değil» olarak değerlendirildi Görüşmeleri geciktirdi Süreci olumsuz etkiledi

Anlaşmanın imzalanmasına bir saat kala yaşanan dehşet

Donald Trump, 'Axios' yayınına verdiği demeçte, İran ile tarihi anlaşmanın tam olarak Pazar günü gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bir kez daha doğruladı. Danışmanlarının kendisine İsrail'in Beyrut'a güçlü bir saldırı düzenlediği haberini ilettiklerinde gerçek bir şok yaşadığını gizlemedi.

Amerikan lideri heyecanını ve itirazlarını şu şekilde dile getirdi: «Bu tam bir dehşet, kulaklarıma inanamadım! En acısı, bu olay biz anlaşmayı imzalamamızdan sadece bir saat önce gerçekleşti. Bibi'nin (Netanyahu) bu saldırıyı tam da bu anda yapmasına neden gerek vardı? Buna çok öfkelendim ve durumu doğru değerlendirecek sağduyunun onda kalmadığını açıkça söyledim».

Ayrıca ABD lideri, kendi resmi 'Truth Social' sosyal medya hesabında da Tel Aviv'in Lübnan başkenti yakınındaki askeri operasyonunu sert bir şekilde kınadı. Oysa İsrail Savunma Kuvvetleri, bu saldırının ana hedefinin 'Hizbullah' hareketinin yönetim merkezini yok etmek olduğunu iddia ediyor.

Buna rağmen, siyasi çevrelerde durum oldukça karmaşık. İran'ın resmi 'Fars' haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre, Tahran yönetimi, Washington tarafından önerilen kesin ve kısa süre içinde ABD ile mutabakat zaptını imzalamaya henüz tam olarak hazır olmadığını bildirdi. Olayların nasıl bir seyir izleyeceğini ve bu küresel anlaşmanın barış getirip getirmeyeceğini takip etmeye devam edeceğiz.

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