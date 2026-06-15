Bişkek'te bıçaklı saldırı: Genç kızı rehin alan şahıs yakalandı

·18·Dünya
Bişkek'te bıçaklı saldırı: Genç kızı rehin alan şahıs yakalandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşanan tehlikeli olay kamuoyunda büyük endişe yarattı. Bir erkek, önce yaşlı bir kadını bıçakla yaraladı, ardından genç bir kızı rehin aldı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, şüphelinin sokak ortasında kızı tuttuğu ve boğazına bıçak dayadığı görülüyor. Çevrede panik yaşansa da, birkaç cesur vatandaş saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı.

İçişleri organlarından alınan bilgilere göre olay dün meydana geldi. 24 yaşındaki B.R., önce Kara-Baltinskaya Caddesi'ndeki bir evde 73 yaşındaki bir kadına saldırıp yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Kısa bir süre sonra, saat 21:45 civarında, Jibek Jolu ve Ala-Archinskaya caddelerinin kesişiminde bir suç daha işledi. Orada genç bir kızı rehin aldı.

Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli hızla yakalanarak geçici gözaltı merkezine yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu durum, kamusal alanlarda güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BişkekKırgızistanİpek YoluAla-ArchinskayaKara-Baltinskaya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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