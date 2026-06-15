Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

·43·Dünya
Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Erdoğan, söz konusu anlaşmanın bölgede barış ve güvenliğin sağlanması yolunda gerekli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın imzalanması arifesinde gerilimi artırabilecek açıklamalardan, provokasyonlardan ve eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye lideri, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılayarak ABD ve İran liderlerine teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdiği desteği de özellikle vurguladı.

Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeABDİranPakistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Firavunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktıFiravunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktıBugün, 08:54Brezilya'da helikopterler çarpıştı: Oliver Tree hayatını kaybettiBrezilya'da helikopterler çarpıştı: Oliver Tree hayatını kaybettiBugün, 08:39Paraşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem olduParaşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem olduBugün, 08:30İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?Bugün, 07:12Çin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladıÇin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladıBugün, 06:57Trump, İran ile "büyük anlaşmanın" tamamlandığını duyurduTrump, İran ile "büyük anlaşmanın" tamamlandığını duyurduBugün, 06:57
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi