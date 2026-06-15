Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Erdoğan, söz konusu anlaşmanın bölgede barış ve güvenliğin sağlanması yolunda gerekli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın imzalanması arifesinde gerilimi artırabilecek açıklamalardan, provokasyonlardan ve eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye lideri, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılayarak ABD ve İran liderlerine teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdiği desteği de özellikle vurguladı.