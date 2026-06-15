Hindistan'da şok durum: Bir adam 5 yıldır ayakta yaşıyor (Video)

·0·Dünya
Hindistan'da şok durum: Bir adam 5 yıldır ayakta yaşıyor (Video)

Hintli Daulat Giri Ji Maharaj, ruhsal arınma ve Şiva tanrısına yakınlaşma amacıyla beş yıldır bir dakika bile oturmadan yaşamını sürdürüyor. Bu durum Taaza TV tarafından haberleştirildi.

Eski bir ruhsal uygulama olan “khada tapasya”yı takip ediyor. Yeminine göre, 12 yıl boyunca aralıksız ayakta kalması gerekiyor. Hindu geleneklerine göre, bu tür ağır bir çilekeşlik insana ruhsal güç verir ve tanrıya yakınlaşmaya yardımcı olur.

Maharaj, bu uygulamaya başladığından beri hiç oturmadı ve bacaklarını uzatmadı. Uykusunu bile ayakta uyuyor. Bunun için dengesini korumasına yardımcı olan özel bir destek düzeneği kullanıyor.

Ancak uzun yıllar süren fiziksel baskı sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Bacakları aşırı şişti, karardı ve kan dolaşımı önemli ölçüde kötüleşti.

Buna rağmen yeminine sadık kalmaya devam ediyor. Yerel bir tapınaktaki gönüllüler, durumunu düzenli olarak takip ederek bacaklarına şifalı merhemler sürüyor ve gerekli bakımı sağlıyor.

Belirtilenlere göre, bu ruhsal uygulamanın tamamen sona ermesi için Daulat Giri Ji Maharaj'ın yedi yıl daha ayakta kalması gerekiyor.

Daulat Giri Ji MaharajHindistanŞivaTaaza TV
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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