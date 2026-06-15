Starmer, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağını duyurdu

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, çocukları çevrimiçi ortamdan korumayı amaçlayan yeni bir girişimi duyurdu. Buna göre, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımının yasaklanması planlanıyor.

Söz konusu kısıtlamalar Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ve X gibi popüler platformları kapsayacak. Yeni kuralların 2027 baharında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hükümet ayrıca reşit olmayanlar için çevrimiçi hizmetlerin bazı özelliklerini sınırlamayı da öngörüyor. Özellikle canlı yayınlar (streaming), yabancılarla iletişim kurma imkanı ve bazı oyun platformlarındaki unsurlar kontrol altına alınacak.

Keir Starmer, hükümetin bu kararla “teknoloji şirketlerinin değil, ailelerin yanında durmayı” hedeflediğini vurguladı. Starmer'a göre temel amaç, çocuklara gerçek çocukluklarını geri vermek ve onları zararlı içeriklerden ve tehlikeli çevrimiçi etkilerden korumaktır.

Bu girişimin kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açması bekleniyor.