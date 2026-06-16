Yarışı izlemek isteyen yaşlı kadın bisikletçileri devirdi

Almanya'da düzenlenen bisiklet yarışı sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Yarışı daha yakından izlemek isteyen yaşlı bir kadın, yanlışlıkla sporcuların yoluna çıkarak zincirleme bir kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli moped kullanan kadın, yarışı daha iyi görebilmek amacıyla güvenlik alanını ihlal ederek yola girdi. O sırada yüksek hızla ilerleyen bisikletçiler, kadını fark edip kaçmaya fırsat bulamadan birbirlerine çarptılar.

Sonuç olarak zincirleme bir çarpışma yaşandı ve birçok sporcu yere düştü. Olay neticesinde bazı bisikletçiler hafif yaralandı ve kendilerine olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay birkaç saniye içinde gerçekleşti ve yarış katılımcıları böyle bir durum beklemiyordu. Bu olay, spor müsabakalarında güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Söz konusu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar organizatörlerin ve izleyicilerin sorumlulukları hakkında çeşitli görüşler paylaşıyor.