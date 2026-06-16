“Aranan çocuk meğer bu arabanın içindeymiş” — Türkiye'de beklenmedik olay

Türkiye'de 5 yaşındaki bir çocuk, babasının yeni otomobilinin bagajına girerek yanlışlıkla içeride kilitli kaldı.

Çocuklarını bulamayan anne ve baba, onu aramak için tam da bu arabaya binerek sokaklarda aramaya başladılar.

Bir süre sonra otomobilin içinden sesler duyuldu ve çocuğun bagajda olduğu anlaşıldı.

Kurtarma ekipleri arabanın arka koltuğunu sökerek çocuğu sağ salim dışarı çıkardılar.