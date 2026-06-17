Belaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırı

·96·Dünya
Belaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırı

Bryansk bölgesinde çocukların bulunduğu bir otobüse saldırı düzenlendiği bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili terörizm maddesi kapsamında suç davası açtı.

Bilgilere göre, otobüste 44 yolcu bulunuyordu. Bunların arasında Belaruslu 28 çocuk futbol takımı üyesi de vardı.

Saldırı sonucunda bir kadın hayatını kaybetti, 6 yolcu yaralandı. Yaralılar arasında 4 gencin de olduğu belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu olayı Kiev tarafından organize edilmiş bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

BryanskRusyaMariya ZaharovaKiev
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama Fırsatıİtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama FırsatıBugün, 15:55Et için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıEt için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıBugün, 14:34ABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya ÇıktıABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya ÇıktıBugün, 12:59Kırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti GetirildiKırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti GetirildiBugün, 12:25Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde KuruyorDünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde KuruyorBugün, 11:51Trump, İsrail'in Beyrut Saldırılarını Sert Bir Dille EleştirdiTrump, İsrail'in Beyrut Saldırılarını Sert Bir Dille EleştirdiBugün, 10:18
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti