Belaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırı

Bryansk bölgesinde çocukların bulunduğu bir otobüse saldırı düzenlendiği bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili terörizm maddesi kapsamında suç davası açtı.

Bilgilere göre, otobüste 44 yolcu bulunuyordu. Bunların arasında Belaruslu 28 çocuk futbol takımı üyesi de vardı.

Saldırı sonucunda bir kadın hayatını kaybetti, 6 yolcu yaralandı. Yaralılar arasında 4 gencin de olduğu belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu olayı Kiev tarafından organize edilmiş bir terör eylemi olarak nitelendirdi.