İtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama Fırsatı

·51·Dünya
İtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama Fırsatı

İtalya'nın Toskana bölgesindeki yemyeşil tepeler ve eşsiz manzaralar arasında, kira ödemeden yaşama hayali kuranlar için ilginç bir fırsat doğdu. Ülkede isteklilere lüks villalarda ve tarihi konaklarda tamamen ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. Ancak bunun karşılığında önemli bir şartın yerine getirilmesi gerekiyor.

Söz konusu olan, birçok ülkede halihazırda yaygın olan 'house sitting' yani ev bakıcılığı sistemidir. Kural oldukça basit: Uzun süreli seyahate çıkan ev sahipleri, mülklerini güvenilir kişilere emanet eder. Buna karşılık, bu kişiler söz konusu evlerde kira ödemeden yaşama hakkına sahip olur.

Genellikle her ev sahibiyle şartlar ayrı ayrı kararlaştırılır. Çoğu durumda katılımcılardan evin temiz tutulması, bahçenin bakımı, bitkilerin sulanması, evcil hayvanların bakımı ve günlük ev işlerinin yapılması talep edilir.

Bu sistemin destekçileri, bunu büyük miktarlarda para harcamadan İtalya'nın en güzel bölgelerinden birinde yaşamak için eşsiz bir fırsat olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda bu yöntem, son yıllarda popülerleşen ucuz eski ev satın alma programlarından da çok daha ekonomik kabul ediliyor; çünkü bu tür evler daha sonra büyük onarım masrafları gerektiriyor.

Ancak bu fikir herkes tarafından onaylanmadı. Sosyal medya kullanıcıları, bahçe bakımı, hayvan bakımı ve ev işlerinin pratikte maaşsız tam zamanlı bir işe dönüşebileceğini belirterek itirazlarını dile getiriyor.

Ayrıca birçok kişi, bu fırsatın herkese sunulmayacağını hatırlattı. Yorumlarda, nihai kararın yine ev sahipleri tarafından verildiği vurgulandı. Ev sahipleri, mülklerini güvenle emanet edebilecekleri adayları bağımsız olarak seçiyor.

Çeşitli tartışmalara rağmen, house sitting sistemi; yurt dışında yaşama deneyimi kazanmak, yeni bir ortamı hissetmek ve aynı zamanda konaklama için harcama yapmak istemeyen gezginler arasında giderek daha popüler hale geliyor.

İtalyaToskana
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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