Arman Sarukyan Sözünü Tuttu ve Gaige Bir Pikap Hediye Etti

UFC dövüşçüsü Arman Sarukyan, daha önce verdiği sözü tutarak Justin Gaige'e yeni bir pikap hediye etti.

Fotoğrafta Gaige'in dağlık bir bölgede devasa bir RAM pikabın önünde durduğu görülüyor. Bu değerli hediye, sporcular arasındaki karşılıklı saygı ve samimi ilişkilerin bir başka örneği oldu.

Sarukyan daha önce Gaige'e galibiyeti için bir araba hediye edeceğini söylemişti. Sözünü sadece söylemekle kalmadı, eyleme döktü.

Bu olay sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Taraftarlar, Sarukyan'ın bu hareketini mertlik ve sözünde durmanın bir örneği olarak değerlendiriyor.

Justin Gaige ise yeni arabasıyla çekilen fotoğrafını paylaşarak hediyeden memnun olduğunu gösterdi.