Top darbesi trajediye dönüştü: 14 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Trajik olay, Arjantin'de oynanan bir amatör futbol maçı sırasında meydana geldi.

Oyun sırasında top, gencin göğsüne sert bir şekilde çarptı. Genç oyuncu aniden çığlık atarak sahaya yığıldı. Birkaç saniye sonra ayağa kalksa da, kısa süre sonra tekrar çimlere düştü. Ardından kendisinde nöbet belirtileri gözlemlendi.

Olay yerine hızla ulaşan doktorlar, genç futbolcuyu acilen hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, yol boyunca kalbi durdu. Doktorların tüm canlandırma çabalarına rağmen gencin hayatı kurtarılamadı.

Uzmanların tahminine göre, bu durum tıpta "commotio cordis" olarak adlandırılan, nadir görülen ancak son derece tehlikeli bir olay olan "kalp sarsıntısı" nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda, göğüs kafesinin sol tarafına gelen şiddetli bir darbe kalp ritmini bozarak ani ölüme yol açar.