94 Yıl Sonra Bir İlk: Chester Hayvanat Bahçesinde Nadir Bir Hayvan Doğdu

·60·Dünya
94 Yıl Sonra Bir İlk: Chester Hayvanat Bahçesinde Nadir Bir Hayvan Doğdu

İngiltere'nin ünlü Chester Hayvanat Bahçesi'nde nadir bir aardvark dünyaya geldi.

Bahçe uzmanları yavruya Wamble adını verdi. Doğumu, hayvanat bahçesi tarihinin en önemli olaylarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bildirildiğine göre Wamble, son 94 yıl içinde Chester Hayvanat Bahçesi'nde doğan ikinci aardvarktır.

Uzmanlar, bu tür nadir doğumların, türün korunması ve çoğalması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Wamble şu anda annesinin gözetiminde sağlıklı bir şekilde büyüyor ve hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgi odağı haline geldi.

Aardvark (yer domuzu) o kadar tuhaf bir hayvandır ki, bilim insanları onu ayrı bir biyolojik taksona yerleştirmişlerdir. Yani fil, domuz veya karıncayiyenlerin akrabası değil, kendine özgü bir evrimsel yola sahip nadir bir hayvandır.

Chester ZooİngiltereWamble
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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