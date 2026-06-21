Türkiye'de minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'nin Isparta vilayetinde bir minibüsün karıştığı ağır bir trafik kazası meydana geldi.
Haber Global'in haberine göre, şiddetli yağış nedeniyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu minibüs uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5 kişinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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