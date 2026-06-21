Dört Bacaklı Kadın: Tarihteki Şaşırtıcı Gerçek

·2·Dünya
Dört Bacaklı Kadın: Tarihteki Şaşırtıcı Gerçek

Evet, bu fotoğraf gerçek. Fotoğraftaki kadın da tamamen gerçek bir kişi. 1868 yılında ABD'de doğan Josephine Mertle Corbin, tıp tarihinde "dipig" (dipygus) olarak adlandırılan nadir bir anomaliyle dünyaya gelen en ünlü kişilerden biridir.

Bu durumda leğen kemiği ve bacaklar ikiz şeklinde gelişir. Sonuç olarak Corbin dört bacakla doğmuştur. Ortadaki iki küçük bacağı aslında tam gelişmemiş bir ikize aittir ve o, esas olarak dıştaki güçlü iki bacağı yardımıyla hareket etmiştir.

Sıra dışı görünümü nedeniyle Mertle Corbin, ünlü sirk gösterilerinde yer alarak büyük şöhret kazanmıştır. Buna rağmen normal bir hayat sürmüş; evlenmiş ve beş sağlıklı çocuk dünyaya getirmiştir.

1928 yılında, 59 yaşındayken vefat etmiştir. Bu fotoğraf ise yapay zeka ürünü değil, o döneme ait gerçek bir tarihi arşiv fotoğrafıdır.

Dört bacaklı kadınların yer aldığı iki adet tarihi ve sıra dışı fotoğraf.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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