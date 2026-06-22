Ukrayna Voronej'deki Askeri Fabrikaya Saldırdığını Doğruladı

Voronej'deki “Sborka” fabrikasına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, tesise yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle saldırıldığını doğruladı.

Bilgilere göre, söz konusu fabrika “İskender” ve “Kalibr” füzeleri, radar istasyonları ve S-400 hava savunma sistemleri için transistör, diyot ve mikroçip üretimi yapmaktaydı.

Voronej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, fabrikanın üretim tesisinin zarar gördüğünü ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna tarafı, bu tesisin Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.