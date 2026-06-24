Kongo'da Bilinmeyen Hastalık Yayıldı: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batı bölgelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen tehlikeli bir hastalık nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Okapi Radyosu, yerel milletvekili Jacques Ilunga'nın verdiği bilgilere dayanarak bu haberi paylaştı.

Edinilen bilgilere göre hastalık, Kwilu eyaletinin Bulungu bölgesindeki birkaç köyde yayılmaya başladı. Son iki hafta içinde bu hastalıkla bağlantılı bir dizi ölüm vakası kaydedildi. Ortaya çıkan durum, yerel halk arasında ciddi endişe ve geniş çaplı paniğe yol açtı.

Bunun sonucunda birçok aile, güvenlik amacıyla komşu Idiofa bölgesine ve ona bitişik ilçelere kitlesel olarak göç etmeye başladı. Hastalığın hızla yayılması yerel halk arasında büyük bir kaygı uyandırıyor.

Milletvekili Jacques Ilunga, biyomedikal analizler için gerekli örnekleri toplamak amacıyla bölgeye acilen sağlık uzmanı ekiplerinin gönderilmesi için hükümet kurumlarını gerekli önlemleri almaya çağırdı. Ayrıca, eyaletin eski sağlık yöneticisi Bena Mutuy da bilinmeyen bir hastalığın yayıldığını doğruladı. Mutuy, ölüm sayısının yaklaşık 20'ye ulaşmış olabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre hastalığın temel belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, kusma, karın bölgesinde ağrılar ve dizlerde ağrı hissedilmesi görülüyor. En endişe verici olanı ise, ilk semptomlar ortaya çıktıktan sonra bir gün içinde ölümün gerçekleşebileceğinin söylenmesidir.

Daha önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti topraklarında Ebola virüsünün yayıldığı resmen onaylanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise hastalığın hızla yayıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu bağlamda komşu ülkeler KDC ile sınırlarını geçici olarak kapatırken, diğer ülkeler havalimanlarında sağlık ve epidemiyolojik kontrolleri artırdı.

Ayrıca 20 Haziran'da İsrail'de Ebola virüsü şüphesi taşıyan ilk hastanın tespit edildiği bildirildi. BM'nin son verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1000 resmi Ebola vakası kaydedildi.