Elon Musk Trilyoner Statüsünü Kaybederek Rekordan Düştü

·40·Dünya
Elon Musk Trilyoner Statüsünü Kaybederek Rekordan Düştü

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın serveti 1 trilyon dolar sınırının altına düştü. Bloomberg verilerine göre, mevcut serveti 957 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Forbes hesaplamalarına göre Musk'ın serveti hala 1,1 trilyon dolar civarında değerlendiriliyor.

Hatırlatalım, Elon Musk 12 Haziran'da tarihin ilk trilyoneri olmuştu. Ancak 23 Haziran'da SpaceX hisseleri yüzde 3,9 değer kaybederek bir hisse fiyatı 148,57 dolara geriledi. Sonuç olarak şirketin piyasa değeri 1,99 trilyon dolara düştü.

Böylece SpaceX, rekor düzeydeki halka arzın (IPO) ardından ilk kez 2 trilyon dolar sınırının altına indi ve dünyanın en büyük halka açık şirketleri sıralamasında yedinci sıraya geriledi. Bu, şirket için üst üste dördüncü piyasa değeri kaybı yaşanan işlem günü oldu.

Bilgi olarak, SpaceX Haziran ayında halka arz yoluyla 85 milyar dolardan fazla kaynak sağlamış ve şirket değeri 2,9 trilyon doları aşmıştı. Bu süreç Elon Musk'ı ilk trilyoner yapmış ve şirket çalışanları arasında 4,4 binden fazla yeni milyoner ortaya çıkarmıştı. Ancak sonrasında şirket değeri, en yüksek seviyelerine kıyasla yaklaşık 550 milyar dolar azaldı.

Elon MuskSpaceXBloombergForbes
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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