Evinden 300'den fazla piton çıkan adam hapse girdi

Çin'de evinde yüzlerce piton besleyip onları çoğaltan bir adam, mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen aramalar sırasında evinde 300'den fazla yılan bulundu.

Olay, Zhejiang eyaletinin Taizhou şehrinde başladı. 2024 baharında yerel halk, dağ eteklerinde alışılmadık bir sürüngen buldu ve durumu yetkililere bildirdi. Uzmanlar, hayvanın bir piton olduğunu ve bu türün bölgede doğal olarak bulunmadığını tespit etti.

Bunun üzerine müfettişler, yılanın bir yerden kaçmış olabileceği varsayımıyla araştırmalara başladı. Pitonların özel sıcaklık ve nem gereksinimleri nedeniyle, emniyet güçleri yüksek elektrik tüketimi olan konutları analiz etti.

İncelemeler sonucunda Guo soyadlı şahıs ana şüpheli olarak belirlendi. Gözlemler sırasında, eve düzenli olarak beyaz fare getirildiği tespit edildi. Uzmanlara göre, bu tür yemler genellikle yılanlar için satın alınır.

Polis evde arama yaptığında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Dairenin bir kısmı neredeyse tamamen yılanlar için düzenlenmişti ve plastik konteynerlerde yüzlerce piton tutuluyordu.

Yapılan sayımlara göre evden toplam 309 piton el konuldu. Yılanlar daha sonra özel kurumlara teslim edildi.

Şüpheli, mahkemede uzun yıllardır yılanlara ilgi duyduğunu gizlemedi. 2014 yılında ilk kez dört piton satın aldığını ve daha sonra onları çoğaltmaya başladığını belirtti.

Soruşturma sürecinde, şahsın ve ortaklarının yasa dışı yollarla en az 80 piton sattığı da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında iki kişi daha yargılandı.

Resmi verilere göre, bu suç dosyası kapsamında toplam 436 piton tespit edildi. Uzmanlar, bunların toplam değerinin 30 milyon yuanın üzerinde olduğunu tahmin ediyor.