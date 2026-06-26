Bin Yıldır Gizli Kalan Gizemli Şehir Ormanda Bulundu

·6·Dünya
Bin Yıldır Gizli Kalan Gizemli Şehir Ormanda Bulundu

Meksika'nın yoğun ormanlarının derinliklerinde, arkeologlar tarafından Maya uygarlığına ait nadir ve gizemli bir şehir daha keşfedildi. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, bu şehir bin yılı aşkın bir süre boyunca insanların gözünden uzak kalmış.

Buluntunun, Campeche eyaletindeki Calakmul biyosfer rezervi bölgesinde, Slovenyalı ve Meksikalı bilim insanlarının ortak araştırma ekspedisyonu sırasında tespit edildiği bildirildi. Yeni arkeolojik anıta, Yukatek Mayaları dilinde "yol yok" anlamına gelen Minanbe ismi verildi. Bu isim, şehrin bulunduğu bölgeye ulaşımın çok zor olması nedeniyle seçildi.

Araştırmalara, Slovenya Bilim ve Sanat Akademisi Araştırma Merkezi arkeoloğu Ivan Špraj liderlik etti. Saha çalışmaları başlamadan önce uzmanlar, bölgenin LiDAR — lazer tarama teknolojisi ile elde edilen verilerini analiz ettiler. İşte bu veriler, yoğun orman örtüsü altında antik yapay yapıların olabileceğini gösterdi.

Kazı ve inceleme çalışmaları sonucunda, alanı yaklaşık 13 hektar olan antik şehir belirlendi. İlk verilere göre Minanbe, MS 600–900 yılları arasında inşa edilmiş. Şehir bölgesinde, Rio Bec tarzında inşa edilmiş 13 metre yüksekliğinde bir piramit, su kanalları ve kafa kesme törenlerini betimleyen taş rölyefler dahil olmak üzere birçok mimari yapı korunmuş.

Arkeologlar, buluntunun neredeyse hiç zarar görmemiş halde ulaştığını belirtti. Diğer birçok Maya şehrinin aksine, burada yağma veya yasa dışı kazı izlerine rastlanmadı. Bu durum, Minanbe'nin bilimsel ve tarihi önemini daha da artırıyor.

Bilim insanlarına göre bu şehir, döneminde tarıma dayalı büyük ekonomik ve bölgesel merkezlerden biriydi. Yeni keşfin, Maya uygarlığının henüz keşfedilmemiş sırlarının açığa çıkarılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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