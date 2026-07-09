Trump'ın emriyle İran vuruldu: İran, ABD üslerine füze yağdırdı

Orta Doğu'daki durum zirve noktasına ulaştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran topraklarındaki tesislere yeni ve büyük hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. En korkutucu olanı ise, bu saldırı emrinin bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilmiş olmasıdır. Buna karşılık İran da vakit kaybetmeden ABD'nin bölgedeki askeri üslerini füzelerle vurdu. Zamin.uz bu tehlikeli askeri çatışmanın detaylarını derledi.

ABD, İran'ın 80'den fazla tesisini yok etti

ABD ordusu operasyonun kesin koordinatlarını gizli tutsa da, temel amacın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini tamamen zayıflatmak olduğunu belirtti.

CENTCOM verilerine göre, kısa süre içinde İran topraklarındaki 80'den fazla tesise şiddetli saldırılar düzenlendi. İmha edilen hedeflerin listesi şu şekildedir:

İran'ın hava savunma (PVO) sistemleri;

Komuta ve iletişim ağları;

Kıyıdaki radar istasyonları ve gemisavar füze sistemleri;

İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait 60'tan fazla süratli askeri bot.

Washington bu adımı, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticaret gemilerine ve 3 petrol tankerine yönelik yapılan drone ve füze saldırılarına karşı meşru bir yanıt olarak nitelendiriyor. Ayrıca ABD, sadece iki hafta önce kaldırılan İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu.

İran'ın intikamı: Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri vuruldu

Amerikan'ın yoğun saldırılarının ardından Tahran yetkilileri, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda serbest gemi geçişini sağlayan mevcut mutabakatı ihlal etmekle suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghayi, Washington'un tek taraflı askeri hamleleriyle anlaşmaları bozduğunu ve Tahran'ın kendi egemenliğini sonuna kadar savunacağını ilan etti.

Kısa süre sonra, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) karşı önlemlerin başladığını duyurdu. Kuveyt ve Bahreyn hükümetleri, topraklarına İran tarafından balistik füzeler fırlatıldığını doğruladı. İran tarafı, saldırıların tam olarak bu ülkelerde bulunan ABD askeri tesislerini hedef aldığını gizlemedi.

Donald Trump: "Artık onlarla çalışmak istemiyorum"

NATO zirvesi kapsamında gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının resmen sona erdiğini kesin bir dille vurguladı:

«Artık onlarla hiçbir iş yapmak istemiyorum. İranlı yetkililerle diyalog kurmak sadece zaman kaybıdır».

Bununla birlikte Trump, ABD'li müzakerecilerin çok gerekli olduğunu düşünmeleri halinde Tahran ile iletişimde kalmalarına engel olmayacağını da ekledi.

Küresel ekonomi tehlikede: Hürmüz Boğazı mı kapanıyor?

Küresel petrol sevkiyatının ana arteri olan Hürmüz Boğazı'ndaki durum şu an son derece kritik. İran, Batılı devletlerin boğazı mayınlardan temizlemesine izin vermiyor. Bu nedenle ticaret gemileri sadece iki dar ve tehlikeli koridor üzerinden hareket etmek zorunda kalıyor.

Gösterge Mevcut durum (Kriz sonrası) Taşıma hacmi ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyonları başlamadan önceki seviyenin yarısından bile daha azına düştü. Seyir güvenliği Gemiler deniz mayınları ve beklenmedik drone saldırıları riski altında seyrediyor.

Uzmanlara göre, ABD ile İran arasındaki doğrudan askeri çatışmalar devam ederse, dünya piyasasında petrol fiyatları keskin bir şekilde yükselebilir.