5 yaşında bağış yapan kız 13 yıl sonra 48 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttı

·3·Dünya
5 yaşında bağış yapan kız 13 yıl sonra 48 milyon dolar kazanarak herkesi şaşırttı

Kanada'da Juliet Lamour adlı genç bir kızın hayatındaki iki olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2010 yılında Haiti'de büyük bir deprem meydana geldiğinde Juliet henüz 5 yaşındaydı. Kız kardeşiyle birlikte pembe kumbarasını boşaltarak biriktirdiği 61,38 Kanada dolarını depremzedelere yardım olarak bağışladı. Para, ailesinin yardımıyla Kızılhaç'a teslim edildi.

2023 yılında Juliet 18 yaşına bastığında, dedesi ona bir piyango bileti almasını tavsiye etti. Bu, hayatındaki ilk biletti.

Sonuç ise beklenmedik oldu. Juliet, 48 milyon Kanada doları değerindeki büyük ikramiyeyi kazandı.

Bu kazançla birlikte, Kanada tarihinde bu kadar büyük bir ikramiyeyi kazanan en genç katılımcı olarak kayıtlara geçti.

Pek çok kişi bu olayı, çocukken yapılan bir iyiliğin yıllar sonra geri dönüşü olarak yorumladı. Juliet'in hikayesi, küçük bir yardımın bile birileri için büyük bir anlam taşıyabileceğini insanlara hatırlattı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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