Çin'de sel felaketinin ardından yüzlerce yılan köylere yayıldı

·107·Dünya
Çin'de sel felaketinin ardından yüzlerce yılan köylere yayıldı

Çin'in güneyindeki Guangxi Özerk Bölgesi'nde şiddetli yağışlar ve Maysak tayfununun yol açtığı sel felaketi beklenmedik bir soruna neden oldu. Doğal afet sonucunda yılan yetiştirme çiftliklerinden yaklaşık 900 yılan kaçarak çevre köylere yayıldı.

Yerel yetkililer, yılanların çoğunun zehirsiz olmasına rağmen, aralarında vahşi ve zehirli türlerin olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirtti. Bu nedenle halk dikkatli olmaya çağrıldı.

Bölgede özel ekipler tarafından yılanları yakalama ve güvenli bir yere taşıma çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar, köylülere uzun otların, çalıların ve sular altında kalan bölgelerin yakınında dikkatli hareket etmelerini tavsiye ediyor.

Söz konusu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı; birçok kullanıcı doğal afetlerin beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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