İngiltere'de en çok konulan isim yine Muhammed oldu

İngiltere ve Galler'de 2025 yılında doğan erkek çocuklar arasında Muhammed ismi en popüler isim olarak yine birinci sırada yer aldı. Böylece bu isim, üst üste üçüncü yıl ülkedeki en çok tercih edilen erkek ismi olmaya devam ediyor.

Resmi istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık 6 bin bebeğe Muhammed ismi verildi. Bu rakam, sıralamada ikinci sırada yer alan Noah isminden yaklaşık iki bin kişi daha fazladır. Muhammed ve Noah, son üç yıldır en popüler isimler listesinin zirvesinde yer alıyor.

Bu yılki sıralamada Leo ve Luca isimleri de yüksek sonuçlar kaydederek üçüncü ve dördüncü sıralara yükseldi. Bu isimler, önceki yıllarda üst sıralarda yer alan Arthur, Oliver ve George gibi isimleri geride bıraktı.

Analizlere göre, Muhammed isminin diğer yazılış biçimleri de popülaritesini koruyor. Mohammed varyantı en popüler isimler listesinde 20. sırada, Mohammad ise 55. sırada yer aldı. Bu iki varyant da ek olarak binlerce yeni doğan bebeğe verildi.

Kız çocuklar arasında ise Olivia ismi üst üste yine en popüler isim olarak kaydedildi. Takip eden sıralarda Lily, Amelia, Isla ve Florence yer aldı.

Uzmanlar, Muhammed isminin 2016 yılından bu yana ülkedeki en popüler on isim arasından düşmediğini belirtiyor. İlk kez 1997 yılında en popüler 100 isim arasına giren bu isim, her geçen yıl daha da popüler hale geliyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi bu durumu, ülkedeki Müslüman nüfusun artışıyla da ilişkilendiriyor. Günümüzde Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4 milyon Müslüman yaşamakta olup, bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturmaktadır.

Müslüman aileler için Muhammed isminin sadece bir çocuk ismi değil, aynı zamanda dini ve kültürel değerleri korumanın bir sembolü olarak da önemli bir yere sahip olduğu vurgulanıyor. Bununla birlikte, ülkede farklı millet ve kültürlere ait isimlere olan ilgi de her geçen yıl artıyor.