Portekiz'de yeni bir dönem başladı: Ronaldo için tanıdık bir teknik direktör geldi

Portekiz milli takımında teknik direktör konusu resmen çözüldü. Milli takım basın servisi, Jorge Jesus'un teknik direktör olarak atandığını duyurdu.

71 yaşındaki uzman isim artık Portekiz'i Euro 2028 ve Dünya Kupası 2030 yolunda hazırlayacak. Onun son görev yeri ise Cristiano Ronaldo forması giyen Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü olması dikkatleri daha da artırıyor.

Portekiz'den resmi açıklama

Portekiz milli takımı basın servisi, X platformundaki hesabı üzerinden Jorge Jesus'un atamasını resmen doğruladı.

«Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli takıma hoş geldin, Mister Jorge Jesus», — denildi açıklamada.

Bu duyuru, Portekiz milli takımı için yeni bir aşamanın başladığı anlamına geliyor.

Jesus'un önünde büyük görevler var

Daha önce A Bola gazetesi, 71 yaşındaki uzmanın Portekiz'i Euro 2028 ve Dünya Kupası 2030 elemeleri ile hazırlık döneminde yöneteceğini bildirmişti.

Bu durum, Jesus'a kısa vadeli değil, birkaç yıllık stratejik bir projenin emanet edildiğini gösteriyor.

Ronaldo ile ilgili ilginç nokta

Jorge Jesus'un son görev yeri Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüydü.

Tam da bu kulüpte Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo forma giyiyor. Bu nedenle yeni teknik direktör ile Ronaldo arasındaki bağın, milli takımdaki sonraki kararlar özelinde ayrı bir ilgi uyandırması doğal.

Al-Nassr ile şampiyonluk

Bilgi olarak, geçen sezon Al-Nassr Suudi Arabistan şampiyonu olmuştu.

Jesus yaz aylarında bu kulüpten ayrılmıştı. Şimdi ise kariyerindeki bir sonraki büyük meydan okumaya, yani Portekiz milli takımını yönetmeye başlıyor.

Portekiz için yeni bir yol

Portekiz'in son 16 turunda İspanya'ya mağlup olarak Dünya Kupası 2026'daki macerasını noktalamasının ardından takım çevresinde değişiklikler bekleniyordu.

Jorge Jesus'un atanması bu sürecin ilk büyük adımı oldu. Şimdi asıl soru şu: Deneyimli teknik direktör, Portekiz'i yeni nesil ile Ronaldo mirası arasında nasıl bir yola sokacak?