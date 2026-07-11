Çin'de sel mağdurları dronlar yardımıyla kurtarılıyor (video)

Çin'in şiddetli sel felaketinin yaşandığı bölgelerindeki kurtarma çalışmalarına ağır yük taşıyabilen dronlar dahil edildi. Modern cihazlar sadece gerekli malzemeleri ulaştırmak için değil, aynı zamanda tehlikeli bölgelerde mahsur kalan halkı tahliye etmek için de kullanılıyor.

Sosyal medyada yayılan videolarda, sular altında kalan bölgelerde mahsur kalan vatandaşların özel dronlar yardımıyla güvenli yerlere taşındığı görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti.

Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, bu tür dronlar ağırlıklı olarak gıda, içme suyu, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasında kullanılıyor. Ancak durumun ağırlaştığı anlarda, insanları tehlikeli bölgelerden çıkarmak için de seferber ediliyorlar.

Uzmanlar, bu tür teknolojilerin doğal afetlerin sonuçlarını gidermede kurtarma çalışmalarını hızlandırdığını ve insan hayatını kurtarmada büyük önem taşıdığını belirtiyor.