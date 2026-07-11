Venezuela'da yeni bir deprem meydana geldi, can kayıpları var

·80·Dünya
Venezuela'da yeni bir deprem meydana geldi, can kayıpları var

Venezuela doğal afetlerin girdabından hala çıkamıyor. Bugün, 11 Temmuz'da ülkenin başkenti Caracas'ta 3 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Bu bilgi The Guardian tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, 24 Haziran'da meydana gelen şiddetli depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 4.118'e ulaştı. 16.740 kişi çeşitli derecelerde yaralanırken, binlerce vatandaş hala kayıp listesinde yer alıyor.

Uzmanlar bu doğal afeti, Venezuela'da son yüz yılı aşkın süredir görülen en yıkıcı depremlerden biri olarak nitelendiriyor. Özellikle kıyı şeridindeki La Guaira eyaletinde birçok konut ve altyapı ciddi şekilde zarar gördü.

Yetkililer, hayatta kalanları arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen, yakınlarından haber alamayan vatandaşlar enkazlar arasında onları aramaya devam ediyor.

11 Temmuz'da meydana gelen son depremin ardından Caracas'taki bazı binalardan insanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Venezuela'daki insani krizi hafifletmek amacıyla yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında yardım yapılması çağrısında bulundu. İlk tahminlere göre, konut ve altyapıda meydana gelen zararın 37 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

VenezuelaDepremCaracasİnsani KrizDoğal Afet
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Charos
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