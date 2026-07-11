Uçuş sırasında cam kırıldı: yolcu dışarı çekildi

·0·Dünya
Uçuş sırasında cam kırıldı: yolcu dışarı çekildi

Yunanistan'dan Almanya'ya giden Ryanair havayolu şirketine ait uçakta tehlikeli bir olay yaşandı. Uçuşun başlamasından kısa bir süre sonra uçak camı hasar gördü ve kabin basıncı aniden düştü. Bunun sonucunda bir yolcu kısmen uçağın dışına çekildi.

Edinilen bilgiye göre olay 10 Temmuz günü Selanik şehrinden Almanya'nın Memmingen Havalimanı'na uçuş yapan Boeing 737 uçağında meydana geldi. Olayın ardından mürettebat uçağı derhal geri döndürerek Selanik Havalimanı'na acil iniş yapma kararı aldı.

İlk bilgilere göre yaralanan yolcunun Sırbistan vatandaşı olduğu öğrenildi. Yolcu derhal Selanik'teki AHEPA üniversite hastanesine kaldırıldı. Yetkililer hayati tehlikesinin bulunmadığını, doktorların yaralanma derecesini değerlendirdiğini belirtti.

Sırp basınında yer alan bilgilere göre, basınç düşüşü sırasında yolcunun başı ve omuzları uçağın dışına çıktı. Kabindeki diğer yolcular onu tutarak uçağın içine çekmeyi başardı.

Ryanair olay nedeniyle uçağın Selanik'e güvenli bir şekilde indiğini ve tüm yolcuların havalimanı terminaline geri getirildiğini açıkladı. Şirket, camın hangi koşullarda hasar gördüğüne dair henüz net bir açıklama yapmadı.

Şu anda Boeing şirketi ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili yürütülen soruşturmaya katılıyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, uçuşun başında motor kısmındaki parçalardan birinin koparak uçak camına çarpmış olabileceği düşünülüyor. Bu durum kabinde ani basınç düşüşüne neden oldu.

Hatırlatmak gerekirse, 2018 yılında da Boeing 737 NG uçağında benzer trajik bir olay yaşanmıştı. O dönemde hasar gören cam nedeniyle bir yolcu uçağın dışına çekilerek hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra havacılık güvenliği gereklilikleri daha da sıkılaştırılmıştı.

RyanairBoeingHavacılıkSelanikAlmanya
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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