Boru yığını taksinin üzerine devrildi, sürücü sağ kurtuldu

Moskova'daki Varşova Otoyolu'nda bir tır ve birkaç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda tırda taşınan metal borular yola devrilerek araçlara zarar verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, boruların bir taksinin üzerine devrildiği ve aracın ciddi şekilde hasar gördüğü görülüyor. Görgü tanıkları, olayın çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

İlk bilgilere göre, kaza sonucunda toplam dört araç hasar gördü. Buna rağmen en şaşırtıcı olanı, olay sırasında kimsenin yaralanmamış olmasıdır. Taksi şoförü de boruların aracın üzerine düşmesine rağmen sağ kurtuldu.

Söz konusu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi bunu gerçek bir mucize olarak nitelendiriyor. Kolluk kuvvetleri ise kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma başlattı.