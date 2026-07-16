CATL, Avrupa'da devasa sodyum-iyon enerji depolama tesisleri kuruyor

Dünyanın önde gelen pil üreticisi Çinli CATL ve Avrupalı enerji çözümleri sağlayıcısı Alfen, stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, Avrupa genelinde toplam 5 GW·saat kapasiteye sahip Tener Sodium enerji depolama sistemleri inşa edilecek. Bu projenin, sodyum-iyon teknolojisinin ticari amaçlarla geniş ölçekte uygulanması konusunda dünyadaki en büyük girişimlerden biri olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Proje kapsamındaki ilk tesislerin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bilgi vermek gerekirse, CATL ve Alfen 2023 yılından beri iş birliği yapmaktadır, ancak bugüne kadar sadece lityum-iyon piller kullanılmıştır. Sodyum-iyon teknolojisine geçiş, lityum hammaddesine olan bağımlılığı azaltacak ve piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlayacaktır.

Teknik kapasite ve dayanıklılık

Tener Sodium sisteminin temel avantajı, uzun ömürlü hizmet sunmasıdır. Üreticiler, bu pillerin 15.000 çalışma döngüsü için tasarlandığını ve bunun yaklaşık 25–30 yıllık bir işletim ömrüne denk geldiğini belirtiyor. En önemlisi, bu kadar süre geçtikten sonra bile piller başlangıç kapasitelerinin en az yüzde 70'ini korumaktadır.

Yeni mimari 690 V gerilim sağlıyor ve enerji işleme verimliliğini yaklaşık yüzde 2 oranında artırıyor. Sistemin kendi ihtiyaçları için harcadığı enerji miktarı ise yüzde 1'e düşürülmüş durumda; bu, sektördeki ortalamanın yarısı anlamına geliyor. ixbt.com'un haberine göre, bu teknoloji enerji kayıplarını önemli ölçüde azaltıyor.

Sıcaklık direnci ve güvenlik

Sodyum-iyon piller, ekstrem hava koşullarında bile kararlı çalışmalarıyla öne çıkıyor. -20 °C soğukta bile kapasitelerinin yüzde 92'sinden fazlasını koruyabiliyorlar. Sıcak iklim koşullarında, özellikle +45 °C sıcaklıkta, ek bir soğutma sistemi olmadan 10.000'den fazla döngüye dayanabiliyorlar. Bu özellik, Özbekistan gibi sert karasal iklime sahip bölgeler için de gelecekte çok umut verici bir çözüm olabilir.

Alfen CEO'su Michel Colijn'e göre, sodyum-iyon piller enerji depolama alanında bir sonraki adımı temsil ediyor ve daha çeşitlendirilmiş, sürdürülebilir bir sistem oluşturmaya hizmet ediyor. CATL temsilcisi Tan Libin ise bu teknolojinin Avrupa'nın "yeşil" enerjiye geçiş sürecini hızlandıracağını ve müşteriler için benzersiz bir değer yaratacağını vurguladı.

Bu ortaklık sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda küresel enerji piyasasında lityuma alternatif, daha ucuz ve daha güvenli hammadde kaynaklarına geçişte önemli bir aşamadır. Gelecekte bu tür büyük projeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım verimliliğini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacaktır.