Aina girişimi AI ajanlarını yönetmeye yönelik yeni cihazlar için 5,5 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka (AI) dünyasında sadece yazılım değil, aynı zamanda bu teknolojilerle etkileşimi sağlayan donanım araçları arasında da rekabet kızışıyor. Ultrahuman şirketinin eski başkan yardımcısı Apoorv Shankar tarafından kurulan Aina girişimi, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirket, Redstart Labs ve 360 ONE liderliğindeki yatırım turunda 5,5 milyon dolar fon toplamayı başardı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Bu projede WhatsApp yöneticisi Kunal Shah ve Razorpay kurucuları gibi nüfuzlu yatırımcıların yer alması, sektördeki yeni yöne olan güveni gösteriyor. Aina (Hintçede “ayna” anlamına gelir) sadece kullanıcı sesini kaydeden değil, yapay zeka ajanlarını doğrudan yönetmeye hizmet eden cihazlar üzerinde çalışıyor. TechCrunch'ın haberine göre, proje kurucusu daha önce akıllı yüzük üreticisi Ultrahuman şirketinde donanım tarafında üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Geleneksel cihazlardan farklı bir yaklaşım

Günümüzde piyasada Rabbit R1 veya Humane Pin gibi cihazlar bulunsa da, Aina, Dune adlı ilk ürünüyle farklı bir yol seçti. Dune, kullanıcının kullandığı uygulamaya göre işlevini değiştiren üç tuşlu kompakt bir klavyedir. Örneğin, çevrimiçi toplantılar sırasında mikrofon ve kamerayı kontrol edebilir, başka zamanlarda ise karmaşık scriptleri çalıştırabilir.

Şirket başlangıçta üç farklı cihazı test etti: uzaktan kumanda Radiance, tek tıkla AI görevlerini yerine getiren Shift tuşu ve Dune klavyesi. Testler sonucunda kullanıcıların özellikle Dune modeline daha fazla ilgi gösterdiği anlaşıldı. Bu nedenle geliştiriciler, diğer iki cihazın işlevlerini de bu klavyede birleştirmeye karar verdiler.

Gelecek planları ve ajanlı arayüzler

Apoorv Shankar'a göre, modern AI cihazlarının çoğu sadece “pasif veri toplama” ile uğraşıyor, yani çevrede olup bitenleri kaydediyor. Aina ise kullanıcıya süreçleri aktif yönetme imkanı veren araçlar sunmak istiyor. Bu cihazlar sadece sesli asistan değil, kullanıcı adına belirli görevleri yerine getiren ajanları çalıştırma merkezi haline gelecek.

Önümüzdeki haftalarda şirket, yeni nesil cihazını sınırlı sayıda kullanıcı arasında test etmeye başlayacak. Yeni ürünün tüm detayları henüz açıklanmasa da, yapay zeka ile günlük etkileşimi daha da kolaylaştırması bekleniyor. Gelişmekte olan pazarlarda bu tür kompakt ve işlevsel cihazlar, BT uzmanları ve uzaktan çalışanlar için kullanışlı bir çalışma aracı haline gelebilir.

Dune — bağlama uyum sağlayan akıllı klavye;

Radiance — video görüşmeleri için özel kontrolcü;

Shift — AI ajanlarını tek tıkla etkinleştiren tuş.

Yatırım turunda elde edilen fonlar, ürünü seri üretime hazırlamak ve yazılım kısmını daha da geliştirmek için kullanılacak. Aina ekibi, donanım ve yapay zekanın uyumunun gelecekte akıllı telefonlara olan bağımlılığı azaltacağına inanıyor.