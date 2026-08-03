Krasnodar bölgesindeki plajda drone faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Arhіpo-Osipovka tatil beldesinde drone parçaları sahile düştü ve insanların arasında patlama meydana geldi. Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev’in açık resmi kanalındaki son doğrulanmış bilgilere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti; bunların üçü çocuk. Yaralı sayısı yaklaşık 40’a ulaştı.

Bazı sonraki haberlerde ölü sayısının 7, hastaneye kaldırılanların ise 21 olduğu bildiriliyor. Ancak 3 Ağustos akşamı itibarıyla bu rakamlar Krasnodar bölgesi yönetiminin açık resmi sayfasında henüz doğrulanmadı. Bu nedenle makalede resmi kaynaktaki son doğrulanmış veriler esas alındı.

Parçalar tatilcilerin bulunduğu sahile düştü

Olay, yaz sezonunun en yoğun döneminde Gelencik kentsel bölgesine bağlı Arhіpo-Osipovka’da meydana geldi. Bölgesel operasyon karargâhı, insansız hava aracına ait parçaların sahile düştüğünü açıkladı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, insanların sahilde ve suda bulunduğu sırada havadan düşen bir cismin patladığı görülüyor. Ancak videonun kesin konumunu, çekim zamanını ve içindeki aracın durumunu bağımsız olarak tam biçimde doğrulamak mümkün değil.

Krasnodar Valisi’nin ilk açıklamasında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha sonra ölü sayısının 6’ya, yaralı sayısının ise yaklaşık 40’a ulaştığı bildirildi. Yaralılardan 17’si Gelencik, Tuapse ilçesi ve Goryaçiy Klyuç’taki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor

Resmi açıklamada hayatını kaybeden altı kişiden üçünün çocuk olduğu belirtildi. Yaralılar arasında reşit olmayanlar da bulunuyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı temsilcisine dayandırılarak yayılan bilgilere göre, ikisi çocuk olmak üzere dört hastanın durumu ağır. Olayla ilgili tıbbi bilgiler güncellendiği için rakamlar değişebilir.

Gösterge Açık resmi kaynaktaki son rakam Hayatını kaybedenler 6 kişi Bunlar arasındaki çocuklar 3 kişi Yaralılar Yaklaşık 40 kişi Sağlık kuruluşlarına götürülenler 17 kişi

Drone doğrudan plaja mı çarptı?

Olayın temel tartışma noktası, insansız hava aracının sahile nasıl düştüğü.

Rus yetkililer olayı, Ukrayna tarafından sivil altyapıya ve sivillere yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor. Vali olayı “hedefli saldırı” olarak nitelendirdi. Bu, Rusya tarafının resmi tutumudur.

Ukrayna ile bağlantılı bazı Telegram kanallarında ise dronun elektronik harp araçlarının etkisiyle kontrolünü kaybederek plaja düşmüş olabileceği yönünde bir iddia yayıldı. Bu iddia da henüz bağımsız veya resmi bir teknik raporla doğrulanmadı.

Bu nedenle mevcut aşamada şu sorulara kesin yanıt verilemiyor:

araç doğrudan hedefe mi yönlendirildi;

hava savunması veya elektronik harp etkisiyle yönünü mü değiştirdi;

insanlara yönelik başlıca zarar patlamadan mı, yoksa parçalardan mı kaynaklandı;

insansız hava aracının kesin türü ve savaş başlığı nasıldı.

Kesin sonuç, araç kalıntıları, patlama noktası ve videolar üzerinde yapılacak incelemelerin ardından açıklanabilir.

Uyarı sistemiyle ilgili sorular gündeme geldi

Yerel halktan ve tatilcilerden bazıları beldede siren duyulmadığını belirtti. “Ostorojno, novosti”nin haberine göre Gelencik yönetimi drone tehdidi konusunda uyarıda bulundu, ancak kısa süre sonra tehlikenin sona erdiği duyuruldu.

Gelencik Belediye Başkanı Aleksey Bogodistov’un resmi kanalında İHA tehdidiyle ilgili uyarılar, sirenlerin çalıştığı ve halkın binalara girerek “iki duvar” kuralına göre sığınması gerektiğine dair talimatlar düzenli olarak yayımlandı. Tehlike sona erene kadar sığınaktan çıkılmaması istendi.

Ancak genel şehir uyarısının Arhіpo-Osipovka’nın tüm kesimlerinde aynı anda ve yeterli ses düzeyinde duyulup duyulmadığı ayrıca araştırılmalı. Bu konu özellikle önemli, çünkü plajdaki insanlar açık alandaydı ve hızla sığınabilecekleri yerler sınırlıydı.

Tehlike kaldırıldıktan sonra ne oldu?

Bogodistov’un açık sayfasında drone tehdidi, sirenlerin devreye girdiği ve daha sonra tehlikenin kaldırıldığına ilişkin art arda birkaç paylaşım bulunuyor. Resmi talimatlarda insanlardan araçları sığınak olarak kullanmamaları; bodruma, zemin kata veya penceresiz bir odaya girmeleri istendi.

Artık soruşturma ve hizmet denetimleri şu hususları belirlemeli:

tehlike sinyalinin ne zaman alındığı;

Arhіpo-Osipovka’da sirenlerin ne zaman devreye girdiği;

tehlikenin kaldırılması kararının hangi bilgilere dayandığı;

plaj yönetiminin tatilcileri dışarı çıkarıp çıkarmadığı;

sahilde yakın güvenli alanların ve hareket planının bulunup bulunmadığı.

Ölü sayısı neden farklı veriliyor?

Büyük acil durumların ardından ilk saatlerde rakamlar sık sık değişir. Bazı yaralılar hastanelere kendi imkânlarıyla başvurur, ağır yaralılar başka sağlık kuruluşlarına nakledilir ve ilk listeler yeniden kontrol edilir.

Bu nedenle bazı kaynaklarda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtilse de açık resmi kaynaktaki son güncellemede 6 ölü, yaklaşık 40 yaralı ve hastaneye kaldırılan 17 hasta olduğu bildirildi.

Bu rakamlar da daha sonra değişebilir.

Acil servisler Arhіpo-Osipovka’da çalışmalarını sürdürüyor

Olay yerinde ambulans ekipleri, kurtarma görevlileri, kolluk kuvvetleri ve özel hizmetler çalışıyor. Krasnodar bölgesi yönetimi, yerel makamlara hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara gerekli yardımı sağlama talimatı verdi.

Şu anda öncelikli görevler; durumu ağır hastaların hayatını kurtarmak, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek ve aracın sahile düşmesine yol açan olaylar zincirini ortaya çıkarmak.

Arhіpo-Osipovka’daki facia, drone saldırısı riskinin yalnızca askeri veya sanayi tesisleriyle sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Tatil sezonunda binlerce kişinin toplandığı plajlar için hızlı uyarı, net bir tahliye planı ve yakın sığınaklar konusu artık ayrıca ele alınacak.

Sizce hava saldırısı uyarısı verildiğinde plajlar derhal kapatılmalı mı? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın!