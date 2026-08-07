Frank Leboeuf, Xabi Alonso'ya önemli bir görev verdi

Londra ekibi Chelsea'nin eski savunma oyuncusu Frank Leboeuf, takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso'dan kaleci pozisyonunu yenilemesini istedi. ESPN'e verdiği röportajda deneyimli futbolcu, Robert Sanchez'in oyunundaki hataların takım için tehdit oluşturduğunu belirterek İspanyol teknik adamı bu sorunu acilen çözmeye çağırdı. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, geçen sezonu başarısız geçirerek Premier League'i onuncu sırada tamamlayan Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu köklü biçimde değiştirmeye başladı. Kulüp yaz boyunca transfer piyasasında aktif olurken 117 milyon sterlin karşılığında Morgan Rogers'ı, ayrıca Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco'yu kadrosuna kattı. Bunun yanı sıra genç takıma deneyim kazandırmak amacıyla Jordan Henderson ve Danny Welbeck gibi tecrübeli futbolcular da transfer edildi.

Deneyimli futbolcular ve kaleci sorunu

Fransa'nın eski stoperi, Chelsea yönetiminin Henderson ve Welbeck gibi deneyimli oyuncuları kadroya katmasını olumlu değerlendirdi. Ona göre bu tür futbolcular, soyunma odasında gençlere doğru yolu göstererek zor anlarda onlara destek olur. Ayrıca uluslararası deneyim kazanmış olan Lacroix'nın transferinin de savunma hattını güçlendireceğini belirtti.

Bununla birlikte, kadrodaki olumlu değişikliklere rağmen Leboeuf'un temel endişesi kaleci hattında devam ediyor. Ona göre Robert Sanchez çizgi üzerinde iyi performans gösterse de ayakla oyun konusunda sık sık hata yapıyor ve bu durum taraftarları haklı olarak endişelendiriyor. Bu nedenle Xabi Alonso'nun sezon başlamadan önce kaleci sorununu öncelikli görev olarak çözmesi gerekiyor.

Fazla oyunculardan kurtulmak ve sezon hedefleri

Frank Leboeuf, kaleci sorununun yanı sıra Chelsea kadrosundaki futbolcu sayısının aşırı fazla olduğuna da dikkat çekti. Ona göre kulüpte şu anda yaklaşık 45 oyuncu bulunuyor ve soyunma odasında sağlıklı bir ortamı koruyabilmek için en az 15 futbolcunun satılması veya kiralanması gerekiyor.

Uzman, bu durumun alışılmadık görünse de verimli çalışmak için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca transfer dönemi kapanmadan önce bu kadro temizliği yapılsa da aristokratların önüne Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandıran ilk beş içinde yer alma hedefinin kesinlikle konulması gerektiğini hatırlattı.