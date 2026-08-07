Frank Leboeuf, Xabi Alonso'ya önemli bir görev verdi

·53·Spor
Frank Leboeuf, Xabi Alonso'ya önemli bir görev verdi

Londra ekibi Chelsea'nin eski savunma oyuncusu Frank Leboeuf, takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso'dan kaleci pozisyonunu yenilemesini istedi. ESPN'e verdiği röportajda deneyimli futbolcu, Robert Sanchez'in oyunundaki hataların takım için tehdit oluşturduğunu belirterek İspanyol teknik adamı bu sorunu acilen çözmeye çağırdı. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, geçen sezonu başarısız geçirerek Premier League'i onuncu sırada tamamlayan Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu köklü biçimde değiştirmeye başladı. Kulüp yaz boyunca transfer piyasasında aktif olurken 117 milyon sterlin karşılığında Morgan Rogers'ı, ayrıca Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco'yu kadrosuna kattı. Bunun yanı sıra genç takıma deneyim kazandırmak amacıyla Jordan Henderson ve Danny Welbeck gibi tecrübeli futbolcular da transfer edildi.

Deneyimli futbolcular ve kaleci sorunu

Fransa'nın eski stoperi, Chelsea yönetiminin Henderson ve Welbeck gibi deneyimli oyuncuları kadroya katmasını olumlu değerlendirdi. Ona göre bu tür futbolcular, soyunma odasında gençlere doğru yolu göstererek zor anlarda onlara destek olur. Ayrıca uluslararası deneyim kazanmış olan Lacroix'nın transferinin de savunma hattını güçlendireceğini belirtti.

Bununla birlikte, kadrodaki olumlu değişikliklere rağmen Leboeuf'un temel endişesi kaleci hattında devam ediyor. Ona göre Robert Sanchez çizgi üzerinde iyi performans gösterse de ayakla oyun konusunda sık sık hata yapıyor ve bu durum taraftarları haklı olarak endişelendiriyor. Bu nedenle Xabi Alonso'nun sezon başlamadan önce kaleci sorununu öncelikli görev olarak çözmesi gerekiyor.

Fazla oyunculardan kurtulmak ve sezon hedefleri

Frank Leboeuf, kaleci sorununun yanı sıra Chelsea kadrosundaki futbolcu sayısının aşırı fazla olduğuna da dikkat çekti. Ona göre kulüpte şu anda yaklaşık 45 oyuncu bulunuyor ve soyunma odasında sağlıklı bir ortamı koruyabilmek için en az 15 futbolcunun satılması veya kiralanması gerekiyor.

Uzman, bu durumun alışılmadık görünse de verimli çalışmak için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca transfer dönemi kapanmadan önce bu kadro temizliği yapılsa da aristokratların önüne Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandıran ilk beş içinde yer alma hedefinin kesinlikle konulması gerektiğini hatırlattı.

ChelseaXabi AlonsoFrank LeboeufRobert SanchezPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirFederico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirBugün, 19:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)