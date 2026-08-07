Xiaomi 80 litrelik yeni su ısıtıcısını tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında geniş özelliklere sahip Mijia Smart Electric Water Heater Pro adlı yeni akıllı su ısıtıcısının ön satışlarını başlattı. ixbt.com'a göre toplam kapasitesi 80 litre olan cihaz, sürekli ısıtma ve karıştırma teknolojisi sayesinde 1120 litreye kadar sıcak su sağlayabilmesiyle dikkat çekiyor. Bu değer, cihazın nominal kapasitesinin tam 14 katı ve birkaç aile üyesinin arka arkaya duş alması için yeterli. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil su ısıtıcısı, iki bağımsız bölümden oluşan çift bölmeli bir tank ve 3300 W gücünde güçlü bir ısıtıcıyla donatılmış. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre suyu daha hızlı ısıtmak için yalnızca bir bölümü açabilir veya uzun süreli ve yüksek miktarda kullanım için iki bölümü de aynı anda çalıştırabilir. Cihaz kompakt bir tasarıma sahip ve gövde kalınlığı 320 mm.

Gelişmiş arıtma ve koruma sistemleri

Üretici, cihazın uzun süre hizmet vermesini sağlamak için güvenilir koruma önlemleri almış. Mijia Revitalizing Purifying Bottle sistemi, kireç oluşumunu önleyen özel maddeler salgılıyor ve bu konudaki verimlilik %98,3'e ulaşıyor. Ayrıca gümüş iyonu tabanlı antibakteriyel teknoloji, suyu %99,99'a kadar arıtıyor.

Şirkete göre bu teknolojiler sayesinde tankın düzenli olarak temizlenmesi gerekmiyor ve magnezyum anotun periyodik olarak değiştirilmesine duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Cihazda ayrıca suya stronsiyum ve çinko ekleyerek sert suyu cilt için daha yumuşak ve konforlu hâle getiren özel bir «mineral» duş modu bulunuyor.

Fiyatı ve satış koşulları

Akıllı su ısıtıcısı, Xiaomi HyperOS Connect ekosistemini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar cihazı uzaktan açıp ayarlayabilir ve otomatik senaryolara dâhil edebilir. Cihaz aşağıdaki temel koşullarla satışa sunuluyor:

Önerilen başlangıç fiyatı: 2499 yuan (yaklaşık 370 dolar)

İlk satış dönemindeki kampanyalı fiyat: 2299 yuan (340 dolar)

Devlet sübvansiyonuyla en düşük fiyat: 1954,15 yuan (290 dolar)

Tam kapsamlı satışların başlangıç tarihi: 13 Ağustos

Xiaomi, bu cihaz için beş yıllık garanti sunuyor. Ayrıca cihaz güvenliğini sağlamak amacıyla şirket, sekiz yıl boyunca tankta sızıntı tespit edilmesi hâlinde cihazı ücretsiz değiştirmeyi taahhüt ediyor.