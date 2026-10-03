Lamine Yamal: Gençliğim Altın Top'u kazanmama engel olabilir

·11·Spor
Lamine Yamal: Gençliğim Altın Top'u kazanmama engel olabilir

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yeteneği Lamine Yamal, prestijli Altın Top (Ballon d'Or) ödülü mücadelesinde yaşının seçmenler için önemli bir faktör olabileceğini vurguladı. Guardian Sport'a verdiği röportajda genç kanat oyuncusu, uzmanların genç futbolcuların önünde daha çok zaman olduğunu düşünerek ödülü daha deneyimli adaylara verme eğiliminde olduklarını belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Şu anda 19 yaşında olan Lamine Yamal, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'ndaki parlak performansıyla 2026 Altın Top ödülünün ana adaylarından biri haline geldi. Ancak futbolcuya göre kamuoyu ve seçmenler, yaşına aldanarak ödülü başkalarına vermeyi tercih ediyor.

Rakipler ve psikolojik faktör

Yamal'ın ifadelerine göre taraftarlar ve uzmanlar, önünde daha uzun yıllar olduğunu düşünerek Kylian Mbappe, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia veya Fabian Ruiz gibi futbolculara öncelik tanıyor. Futbolcu, toplumda "Lamine daha genç, bu ödülü istediği zaman kazanır" şeklinde yanlış bir algı oluşmasından endişeli.

Örnek olarak Fransız forvet Kylian Mbappe'nin kariyerini hatırlatan Yamal, onun da 19 yaşında dünya şampiyonu olmasına ve sürekli bireysel ödüllere aday gösterilmesine rağmen henüz Altın Top'u kazanamadığını belirtti. Yamal, "Mbappe'ye de gençken aynısını söylüyorlardı, sonuçta o da hala bu ödüle sahip değil" dedi.

Sahadaki aksiyon ve kişisel hedefler

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Lamine'nin her geçen gün olgunlaştığını ve karmaşık oyun durumlarını anlama yeteneğine sahip olduğunu defalarca vurguladı. Yamal da sahadaki etkisinin sadece "yükselen bir yıldız" statüsünden çok daha fazlası olduğunu ve uzun süredir Altın Top seviyesinde oynadığını kaydetti.

Yamal, "Futboldan anlayan insanlar bunu çok iyi görüyor, sahada ne kadar fark yarattığımı biliyorlar" diye ekledi. Ayrıca bu tür durumları kontrol edemeyeceğini, görevinin sadece sürekli kazanmak ve oyununu sergilemek olduğunu ifade etti.

Lamine YamalBallon d'OrKylian MbappeBarcelonaİspanya Milli Takımı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

João Félix, Lamine Yamal'ı Altın Top'un ana favorisi olarak nitelendirdiJoão Félix, Lamine Yamal'ı Altın Top'un ana favorisi olarak nitelendirdi27 Eylül 18:11Gerard Martin, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirttiGerard Martin, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirtti26 Eylül 11:58Lamine Yamal: „Benim gibi oynayan futbolcu çok az“Lamine Yamal: „Benim gibi oynayan futbolcu çok az“24 Eylül 21:56Raphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdiRaphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdi22 Eylül 02:11Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirttiHansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirtti10 Eylül 12:50Lamine Yamal, Mbappe ve Raphinha'nın korkutucu hızı hakkında açıkça itirafta bulunduLamine Yamal, Mbappe ve Raphinha'nın korkutucu hızı hakkında açıkça itirafta bulundu23 Eylül 11:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı