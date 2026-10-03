Lamine Yamal: Gençliğim Altın Top'u kazanmama engel olabilir

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yeteneği Lamine Yamal, prestijli Altın Top (Ballon d'Or) ödülü mücadelesinde yaşının seçmenler için önemli bir faktör olabileceğini vurguladı. Guardian Sport'a verdiği röportajda genç kanat oyuncusu, uzmanların genç futbolcuların önünde daha çok zaman olduğunu düşünerek ödülü daha deneyimli adaylara verme eğiliminde olduklarını belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Şu anda 19 yaşında olan Lamine Yamal, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'ndaki parlak performansıyla 2026 Altın Top ödülünün ana adaylarından biri haline geldi. Ancak futbolcuya göre kamuoyu ve seçmenler, yaşına aldanarak ödülü başkalarına vermeyi tercih ediyor.

Rakipler ve psikolojik faktör

Yamal'ın ifadelerine göre taraftarlar ve uzmanlar, önünde daha uzun yıllar olduğunu düşünerek Kylian Mbappe, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia veya Fabian Ruiz gibi futbolculara öncelik tanıyor. Futbolcu, toplumda "Lamine daha genç, bu ödülü istediği zaman kazanır" şeklinde yanlış bir algı oluşmasından endişeli.

Örnek olarak Fransız forvet Kylian Mbappe'nin kariyerini hatırlatan Yamal, onun da 19 yaşında dünya şampiyonu olmasına ve sürekli bireysel ödüllere aday gösterilmesine rağmen henüz Altın Top'u kazanamadığını belirtti. Yamal, "Mbappe'ye de gençken aynısını söylüyorlardı, sonuçta o da hala bu ödüle sahip değil" dedi.

Sahadaki aksiyon ve kişisel hedefler

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Lamine'nin her geçen gün olgunlaştığını ve karmaşık oyun durumlarını anlama yeteneğine sahip olduğunu defalarca vurguladı. Yamal da sahadaki etkisinin sadece "yükselen bir yıldız" statüsünden çok daha fazlası olduğunu ve uzun süredir Altın Top seviyesinde oynadığını kaydetti.

Yamal, "Futboldan anlayan insanlar bunu çok iyi görüyor, sahada ne kadar fark yarattığımı biliyorlar" diye ekledi. Ayrıca bu tür durumları kontrol edemeyeceğini, görevinin sadece sürekli kazanmak ve oyununu sergilemek olduğunu ifade etti.