TikTok yıldızının kısmen yanmış cesedi bağda bulundu: iki şüpheli yakalandı

·5·Dünya
TikTok yıldızının kısmen yanmış cesedi bağda bulundu: iki şüpheli yakalandı

Fransa’nın güneyinde, 29 yaşındaki TikTok fenomeni Sonia Bellina’nın kısmen yanmış cesedi bir bağda bulundu. Ölümüyle ilgili cinayet soruşturması başlatılırken iki erkek şüpheli olarak gözaltına alındı.

Bellina, 10 Ağustos’ta kayboldu. 12 Ağustos’ta Fransa’nın Gard departmanındaki Saint-Gilles kenti yakınlarında bulunan bir bağda, bir tarım işçisi kadın cesedi keşfetti.

Cesedin kimliği ilk başta belirlenemedi. Daha sonra yapılan DNA incelemesi, hayatını kaybeden kişinin Sonia Bellina olduğunu doğruladı. 29 yaşındaki Sonia’nın TikTok’ta yaklaşık 260 bin takipçisi vardı. Çoğunlukla dans, karaoke, moda ve günlük hayatla ilgili videolar paylaşıyordu.

Ölümüyle ilgili resmi soruşturma sürüyor ve olayın tüm ayrıntıları henüz açıklanmadı. Nîmes savcılığına göre iki erkek, olayla doğrudan veya dolaylı bağlantıları olabileceği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerden biri daha sonra serbest bırakılırken ikinci şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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