Grönland'da buzların erimesinin ardından yüzlerce balina ortaya çıktı

Grönland'ın doğu kıyılarında deniz buzlarının giderek yok olması, dev balinaların daha önce erişilemeyen bölgelere göç etmesine olanak sağlıyor. Bu sonuç, birkaç on yıl boyunca yürütülen araştırmalara dayanıyor. Bilim insanları bu süre boyunca dünyanın en büyük balinalarından yüzlercesini izleyip görüntüledi.

Araştırmada kambur balinalar, minke balinaları ve fin balinaları gibi büyük deniz memelilerinin yaz aylarında Grönland kıyıları yakınlarındaki buzsuz sularda beslendiği kaydedildi.

Aslında bu deniz memelileri tarihsel olarak söz konusu bölgede görülmüyordu. Bunun nedeni, buz tabakası yüzünden kıyıya yakın sulara girememeleriydi. Ancak iklim değişikliği nedeniyle deniz sıcaklıkları yükselip buzlar eridikçe balinalar yeni koşullara uyum sağlamaya başladı.

Bilim insanları bu durumu Arktik'te mevsimsel bir «beslenme patlaması» olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre bu, Doğu Grönland'ın okyanus ortamında meydana gelen büyük değişimlerin bir parçası.

Grönland Doğal Kaynaklar Enstitüsü profesörü Heide-Jørgensen, BBC News'e yaptığı açıklamada bölgedeki değişimlerin «subarktik bölgelerin herhangi bir yerinde gözlemlenebilecek en çarpıcı değişimlerden biri» olduğunu söyledi.

Balinalar ısınan sulara göç eden balıklarla besleniyor

Bilim insanlarına göre bu değişimin başlıca nedenlerinden biri deniz sıcaklıklarının yükselmesi ve besin miktarının artması. Balinalar, Grönland'ın giderek ısınan sularına göç eden balıklarla besleniyor olabilir.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre bu üç balina türü, yaz beslenme sezonu boyunca en az 800 bin ton balık ve kril tüketebilir.

Bununla birlikte araştırma, bu değişimin balina sayısının genel olarak arttığı anlamına mı geldiğini, yoksa başka bölgelerden göç etmelerinin bir sonucu mu olduğunu henüz netleştirmedi.

BBC'ye konuşan diğer uzmanlar ise araştırma sonuçlarının Batı Grönland'dan gelen balina akınının güçlendiğini gösterebileceği endişesini dile getirdi. Bu, Grönland için hassas bir konu; çünkü ülkede bazı balina türleri avlanıyor.

Buna rağmen bilim insanları, araştırma sonuçlarının bu «fırsatçı» balinaların değişen çevreye uyum sağladığını ve hatta yeni koşullardan yararlanıyor olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Bazı Arktik hayvanları ise yaşam alanlarını kaybediyor

Ancak iklim değişikliği tüm Arktik canlıları için aynı ölçüde olumlu sonuçlar doğurmuyor.

Profesör Heide-Jørgensen'in belirttiğine göre, narvallar ve belugalar gibi bazı türler şu anda «zor durumda». Bu türler, yeni bölgelere gelen diğer balinalarla aynı yaşam alanını paylaşmak zorunda kalıyor veya hatta kendi yaşam alanlarından dışlanıyor.