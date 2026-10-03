Arjantin pasaportu için 350 bin dolarlık program duyuruldu

Arjantin hükümeti, yabancılara yatırım karşılığında vatandaşlık alma imkanı tanıyan yeni bir program duyurdu. Başvuru sürecinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Bu bilgi, Arjantin Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklandı.

Program kapsamında vatandaşlık almak için iki yol sunuluyor. İlk seçenekte, ülke Hazinesine 350 bin dolar tutarında geri ödemesiz bir katkı yapılması gerekiyor. İkinci seçenekte ise program için özel olarak çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvili satın alınabiliyor.

Arjantin hükümeti, başvuruların güvenlik ve finansal şeffaflık gereklilikleri temelinde inceleneceğini belirtti. Fonların resmi finansal sistem üzerinden aktarılması ve başvuru sahiplerinin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele denetimlerinden geçmesi gerekiyor.

Programda aile üyeleri için de özel şartlar belirlendi. Eşler ve 18 ile 25 yaş arasındaki, evli olmayan ve çocuğu bulunmayan çocuklar, 100 bin dolarlık katkı payı ile vatandaşlığa başvurabilir. 18 yaşından küçük çocuklar için bu tutar 25 bin dolar olarak belirlendi. Örneğin; bir başvuru sahibi, eşi ve iki reşit olmayan çocuğundan oluşan bir aile için toplam tutar 500 bin dolar olacaktır.

Yatırım yoluyla Arjantin vatandaşlığı almak için ülkede belirli bir süre ikamet etme şartı, programın bu yönü için temel bir gereklilik olarak belirlenmemiştir. Ancak her başvuru ayrı ayrı incelenecek ve nihai kararı Arjantin Ulusal Göç İdaresi verecektir.

Arjantin pasaportu ile birçok ülkeye vizesiz seyahat etmek mümkündür. Pasaport veri tabanlarında, Schengen bölgesindeki ülkelere kısa süreli seyahatler için vizesiz giriş imkanı belirtilmektedir. Vizesiz gidilebilecek destinasyonların sayısı, kaynağa ve hesaplama yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

Yeni program, Arjantin hükümetinin yabancı sermayeyi çekme ve yatırım ortamını iyileştirme politikası çerçevesinde yürütülmektedir. Hükümet, programı 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor.