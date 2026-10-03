Arjantin pasaportu için 350 bin dolarlık program duyuruldu

·12·Dünya
Arjantin pasaportu için 350 bin dolarlık program duyuruldu

Arjantin hükümeti, yabancılara yatırım karşılığında vatandaşlık alma imkanı tanıyan yeni bir program duyurdu. Başvuru sürecinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Bu bilgi, Arjantin Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklandı.

Program kapsamında vatandaşlık almak için iki yol sunuluyor. İlk seçenekte, ülke Hazinesine 350 bin dolar tutarında geri ödemesiz bir katkı yapılması gerekiyor. İkinci seçenekte ise program için özel olarak çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvili satın alınabiliyor.

Arjantin hükümeti, başvuruların güvenlik ve finansal şeffaflık gereklilikleri temelinde inceleneceğini belirtti. Fonların resmi finansal sistem üzerinden aktarılması ve başvuru sahiplerinin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele denetimlerinden geçmesi gerekiyor.

Programda aile üyeleri için de özel şartlar belirlendi. Eşler ve 18 ile 25 yaş arasındaki, evli olmayan ve çocuğu bulunmayan çocuklar, 100 bin dolarlık katkı payı ile vatandaşlığa başvurabilir. 18 yaşından küçük çocuklar için bu tutar 25 bin dolar olarak belirlendi. Örneğin; bir başvuru sahibi, eşi ve iki reşit olmayan çocuğundan oluşan bir aile için toplam tutar 500 bin dolar olacaktır.

Yatırım yoluyla Arjantin vatandaşlığı almak için ülkede belirli bir süre ikamet etme şartı, programın bu yönü için temel bir gereklilik olarak belirlenmemiştir. Ancak her başvuru ayrı ayrı incelenecek ve nihai kararı Arjantin Ulusal Göç İdaresi verecektir.

Arjantin pasaportu ile birçok ülkeye vizesiz seyahat etmek mümkündür. Pasaport veri tabanlarında, Schengen bölgesindeki ülkelere kısa süreli seyahatler için vizesiz giriş imkanı belirtilmektedir. Vizesiz gidilebilecek destinasyonların sayısı, kaynağa ve hesaplama yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

Yeni program, Arjantin hükümetinin yabancı sermayeyi çekme ve yatırım ortamını iyileştirme politikası çerçevesinde yürütülmektedir. Hükümet, programı 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor.

Arjantin HükümetiYatırım Yoluyla VatandaşlıkArjantin Ekonomi BakanlığıUlusal Göç İdaresiArjantin Pasaportu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu TanıtıldıTrump'ın Fotoğrafının Yer Aldığı Yeni ABD Pasaportu Tanıtıldı27 Haziran 13:40Başkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdiBaşkan Miley, Messi'nin milli takımdan ayrılmasına tepki gösterdi1 Eylül 16:58Javier Milei 2026 Dünya Kupası tartışmasında: "Arjantin'i kıskanıyorlar"Javier Milei 2026 Dünya Kupası tartışmasında: "Arjantin'i kıskanıyorlar"26 Temmuz 08:41Polonya'da aranan eski bakan ABD'ye kaçtıPolonya'da aranan eski bakan ABD'ye kaçtı11 Mayıs 09:31ABD'ye daha hızlı gitmek isteyenler için yeni premium hizmet başlatıldıABD'ye daha hızlı gitmek isteyenler için yeni premium hizmet başlatıldı9 Haziran 20:15Cambul'da tren 70 koyunu ezdi: sahibi cezalandırıldıCambul'da tren 70 koyunu ezdi: sahibi cezalandırıldıDün 21:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba