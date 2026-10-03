Suudi Arabistan'da bin metrelik dünyanın en yüksek binasının inşası planlanıyor

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Jeddah Tower'ın inşaatı devam ediyor. Gökdelenin yüksekliğinin 1.000 metreyi aşması planlanıyor.

Proje planlandığı gibi tamamlanırsa, Jeddah Tower şu an dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'dan yaklaşık 200 metre daha yüksek olacak.

Jeddah Tower bünyesinde ofisler, otel, konutlar ve ticari alanların yer alması planlanıyor. Ayrıca binada dünyanın en yüksek seyir teraslarından birinin bulunması öngörülüyor.

Burj Khalifa — 828 metre

Jeddah Tower — 1.000 metreden fazla

İnşaat tamamlandığında, Jeddah Tower 1 kilometre yükseklik sınırını aşan dünyanın ilk gökdeleni olabilir. Binanın 2028 yılında hizmete açılması planlanıyor.