Instagram Üzerinden İş Arayan Kazakistanlı 125 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

Yunanistan’da 24 yaşındaki Kazakistan vatandaşı Rashid Kadirov’un 125 yıl hapis cezasına çarptırılması büyük tartışmalara yol açtı. Yakınları, genç adamın uluslararası bir suç şebekesinin kurbanı olduğunu belirterek davanın yeniden görülmesini istiyor.

Edinilen bilgilere göre Rashid Kadirov, Türkiye’de çalışmak amacıyla Instagram’da yayımlanan bir ilana başvurdu. İlanda turistler için motorlu tekne gezileri düzenlenecek bir iş teklif ediliyordu. Ancak daha sonra kendisi, yasa dışı göçmenlerin taşınmasına katılmakla suçlandı.

Gencin annesi Nurkhan Kadirova, soruşturma sırasında oğluna tercüman sağlanmadığını söyledi. Ayrıca kendisine cezanın daha da ağırlaştırılabileceği konusunda uyarıda bulunulduğunu ve bazı belgeleri imzalamaya zorlandığını belirtti.

Kadının sözlerine göre mahkeme, Rashid Kadirov’a hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 1 milyar tenge tutarında para cezası da verdi. Ona göre oğlu, sosyal medya üzerinden iş arayanları hedef alan bir dolandırıcılık planının kurbanı oldu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı olayı doğrulayarak vatandaşın Yunanistan yasalarının ağır maddeleri kapsamında suçlu bulunduğunu açıkladı. Bakanlığa göre Rashid Kadirov’a konsolosluk ve hukuki yardım sağlanıyor; dava diplomatik kurumun kontrolünde tutuluyor.