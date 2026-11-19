Çin'in Shenzhen şehrinde atık geri dönüşümü için sıra dışı ve verimli bir yöntem uygulanıyor. Burada geri dönüştürülemeyecek evsel atıklar bile faydalı bir kaynak olarak kullanılıyor. Atıklar depolama alanlarına gömülmek yerine özel tesislerde yakılarak elektrik enerjisi üretiliyor.

Sürecin en ilginç yanı, atıklar yakıldıktan sonra geriye kalan küllerin de çöpe atılmamasıdır. Özel teknolojilerle işlenen bu kalıntılardan tuğla dahil olmak üzere çeşitli inşaat malzemeleri üretiliyor. Böylece bir zamanlar gereksiz görülen atıklar, elektrik enerjisi ve inşaat malzemeleri olmak üzere iki faydalı ürüne dönüştürülüyor.