Çin'de evsel atıklardan elektrik enerjisi ve inşaat tuğlaları üretiliyor
Çin'in Shenzhen şehrinde atık geri dönüşümü için sıra dışı ve verimli bir yöntem uygulanıyor. Burada geri dönüştürülemeyecek evsel atıklar bile faydalı bir kaynak olarak kullanılıyor. Atıklar depolama alanlarına gömülmek yerine özel tesislerde yakılarak elektrik enerjisi üretiliyor.
Sürecin en ilginç yanı, atıklar yakıldıktan sonra geriye kalan küllerin de çöpe atılmamasıdır. Özel teknolojilerle işlenen bu kalıntılardan tuğla dahil olmak üzere çeşitli inşaat malzemeleri üretiliyor. Böylece bir zamanlar gereksiz görülen atıklar, elektrik enerjisi ve inşaat malzemeleri olmak üzere iki faydalı ürüne dönüştürülüyor.
Shenzhen şehrinde bu sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2019 yılından beri devam ediyor. Temel amaç, atıkları sadece yok etmek değil, onlardan mümkün olduğunca fazla fayda sağlamaktır.
Bu yaklaşım birkaç önemli sorunu çözmeye hizmet ediyor: evsel atık hacmini azaltıyor, depolama alanlarına olan ihtiyacı düşürüyor ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifletiyor.
Bu deneyim, atıkların ekolojik bir sorun olarak değil, geri dönüşüm yoluyla ekonomik değere sahip kaynaklar olarak görülebileceğini kanıtlıyor.
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