Türkiye'nin Konya şehrinde boğazına fındık parçası kaçan ve nefes alamayan bir kadın, polis memurunun hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Habertürk'ün aktardığına göre olay gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, kadın Gedavet Parkı'nda bulunduğu sırada yediği fındığın bir parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kadın, yakınlardaki polis noktasındaki memurların yanına koşarak yardım istedi.

Durumu fark eden polis memuru Mehmet Paksoy, kadına Heimlich manevrası uyguladı. Sonuç olarak nefes borusuna kaçan fındık parçası çıkarıldı ve kadın tekrar rahatça nefes almaya başladı.

Kurtarma anları polis noktasındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı anlatan polis memuru, görevleri sırasında bu tür acil durumlarda yardım etmek için özel eğitim aldıklarını belirtti.

Bir süre dinlenen kadın, polis memurlarına teşekkür etti.