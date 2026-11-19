Norveçli büyükusta Magnus Carlsen Total Chess Dünya Şampiyonası turnuvasında Kazak satranççı Bibisara Assaubayevaile oynanacak klasik satranç maçına iki gün üst üste çıkmadı. Her iki durumda da kendisine hükmen mağlubiyet verildi. Konuyla ilgili haberi India Today duyurdu.

Budapeşte'de klasik, hızlı ve yıldırım satranç türlerini birleştiren Total Chess Dünya Şampiyonası'nın test turnuvası düzenleniyor. Carlsen grup aşamasında başarısız bir performans sergiledi: 10 klasik maçın hiçbirini kazanamadı. Sonuç olarak canlı reytingi 21,8 puan düşerek 2801,2'ye geriledi. Böylece satranççı, yaklaşık 17 yıl sonra ilk kez 2800 puan barajının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.