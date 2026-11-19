Carlsen, Asaubayeva'ya karşı iki gün üst üste klasik satranç maçına çıkmayı reddetti
Norveçli büyükusta Magnus Carlsen Total Chess Dünya Şampiyonası turnuvasında Kazak satranççı Bibisara Assaubayevaile oynanacak klasik satranç maçına iki gün üst üste çıkmadı. Her iki durumda da kendisine hükmen mağlubiyet verildi. Konuyla ilgili haberi India Today duyurdu.
Budapeşte'de klasik, hızlı ve yıldırım satranç türlerini birleştiren Total Chess Dünya Şampiyonası'nın test turnuvası düzenleniyor. Carlsen grup aşamasında başarısız bir performans sergiledi: 10 klasik maçın hiçbirini kazanamadı. Sonuç olarak canlı reytingi 21,8 puan düşerek 2801,2'ye geriledi. Böylece satranççı, yaklaşık 17 yıl sonra ilk kez 2800 puan barajının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Turnuvanın play-off aşamasında Carlsen, 17-20'ncilik mücadelesinde Bibisara Assaubayeva ile eşleşti. İlk gün oynanan hızlı ve yıldırım maçlarının ardından Norveçli satranççı 11,5:0,5 ile öne geçti. Bu nedenle, klasik maçın sonucu genel skordaki galibi değiştiremeyecekti.
Carlsen bu sebeple klasik maça katılmadı. Belirlenen bekleme süresi dolduktan sonra kendisine hükmen mağlubiyet verildi ve günlük karşılaşma 11,5:8,5 lehine sonuçlandı. Bu maç FIDE reytingini etkilemedi.
Ertesi gün satranççılar tekrar karşı karşıya geldi. Hızlı ve yıldırım maçlarında Carlsen 10:2 üstünlük sağladı. Bu kez de klasik maçı oynamayı reddetti. Assaubayeva'ya hükmen galibiyet verilmesiyle ikinci günkü karşılaşma 10:10 berabere bitti.
Carlsen kararını açıklarken, günlük karşılaşmanın galibi önceden belli olduktan sonra klasik maç oynamanın bir anlamı olmadığını belirtti. Ayrıca böyle bir maçın sonucunun reytingi etkilememesi gerektiğini vurguladı.
Böylece iki günlük karşılaşmaların sonunda Carlsen, Assaubayeva'ya üstünlük sağladı ve turnuvada 17'ncilik mücadelesine devam etmeye hak kazandı.
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