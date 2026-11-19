İspanya milli futbol takımı ve Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal'ın kardeşi Keyn de ilgi odağı oluyor. Henüz 4 yaşında olan çocuk, bu ay başlayan Boss moda markasının yeni reklam kampanyasında yer alarak markanın yüzü oldu.

Keyn, markanın yeni koleksiyonuna ait kıyafetlerle poz veriyor. Reklam projesinde yer alması sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Henüz anaokulu çağındaki bir çocuğun ünlü bir uluslararası marka ile iş birliği yapması birçok kişi için beklenmedik bir haber oldu.

Şu anda ağabeyi Lamine Yamal, futbol sahasındaki başarılarıyla dünya çapında dikkat çekiyor. Şimdi ise ailenin bir başka üyesi moda dünyasında kendini göstermeye başladı.

İlginç bir şekilde, Keyn'in reklam dünyasındaki ilk adımları ağabeyinin futbol kariyeriyle kıyaslanıyor. Elbette dört yaşındaki bir çocuğun gelecekteki yolu hakkında şimdiden bir sonuca varmak için çok erken. Ancak ünlü bir marka kampanyasında yer alması şimdiden dikkat çekici bir olay haline geldi.

Belki de Lamine Yamal bile kardeşinin bu kadar erken yaşta şöhrete kavuşacağını tahmin etmemiştir.